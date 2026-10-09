一级方程式（F1）新加坡大奖赛在星期五（10月9日）正式拉开战幕。数百名车迷顶着烈日来到滨海湾赛道的大舞台，只为一睹车手风采。四届世界冠军维斯塔潘（Verstappen）在现场毫不掩饰对征服滨海湾赛道的渴望，并直言新加坡站是自己冠军版图上急需“打勾”的未竟之业。

除了今年进入赛历的全新马德里赛道之外，新加坡站是维斯塔潘在F1赛历上唯一还未曾夺冠之地，他之前最好的成绩是去年的亚军。面对新加坡台下大批挥舞着橙色旗帜的荷兰车迷，维斯塔潘笑着说：“不知因为什么，在这条赛道上，好运总是与我擦肩而过。但每一年我们回到这里，都会全力以赴去争取登上领奖台乃至夺冠。”

红牛在近两站展现出了强劲的复苏势头，两名车手于巴库站双双登上领奖台，以及上周末雪邦雨战中斩获车队2026赛季首冠，都让维斯塔潘底气十足。

这名29岁的荷兰车手说：“我们在赛季初遇到了很多平衡性问题。最近几个周末，我们成功找到了一个更优的赛车运作窗口，现在我可以更信任赛车，并在弯道里跑得更快。这也是我们来到新加坡的信心泉源。”

皮亚斯特里：希望特别版头盔能带来好运

皮亚斯特里的特别版头盔在赛道上额外显眼。他在新加坡推出特别版头盔，图案特意融入了新加坡本土文化。（李冠卫摄）

卫冕车队总冠军迈凯伦的双子星皮亚斯特里（Piastri）与诺里斯（Norris）也登台，最大的亮点当属两人本周末所佩戴的新加坡特别版头盔。

皮亚斯特里的定制头盔设计灵感源于新加坡底蕴深厚的土生华人传统珠绣。其展示用的艺术版头盔极为震撼，由新加坡本地手艺人Angeline Kong与Carolyn Law在两个月内手工缝制了超过35万颗微型玻璃珠，精美地呈现了松石绿背景与浴火凤凰图案。

皮亚斯特里透露：“通常制作这种工艺品需要长达一年的时间，在两个月内完成简直是奇迹……希望它能给我带来好运。”

而他在比赛中佩戴的真盔则将这一繁复的珠绣图案精美地印制在了表面。

迈凯伦双雄在新加坡有许多车迷，在一众法拉利红中额外显眼。（白艳琳摄）

而2024年新加坡站冠军诺里斯的黄色特别版头盔同样精美，不仅结合了他标志性的黑色波纹，还融入了土生华人荷花、荷叶，以及金绿神龙图案。

诺里斯也在新加坡站推出特别头盔涂装，和队友皮亚斯特里一样融入了本地文化。（白艳琳摄）

马赛地车队领跑积分榜的“超新星”安东内利（Antonelli）、去年新加坡站冠军拉塞尔（Russell）、红牛二队双雄劳森（Lawson）与林德布拉德（Lindblad）也接连登台，将现场的气氛彻底引爆。