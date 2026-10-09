一级方程式（F1）新加坡大奖赛星期五（10月9日）在滨海湾举行练习赛，去年在狮城夺冠的马赛地车手拉塞尔（Russell）以1分32秒274的圈速跑出全场第一，发挥强势。

法拉利车手勒克莱尔（Leclerc）以1分32秒472的成绩排名第二，第三名属于跑出1分32秒547的迈凯伦车手诺里斯（Norris）。

新加坡大奖赛是本赛季第17站赛事，紧接着上周末在雪邦赛道举行的马来西亚站。本赛季，新加坡站首次引入冲刺赛，因此原本的三次练习赛减为一次，腾出时间进行冲刺排位赛和冲刺赛。

往年，第二次练习赛通常是车队收集数据、了解赛车表现的重要时段，但今年赛程中并没有这项环节，车队必须在有限的练习时间内完成赛车调校。

这场练习赛中，拉塞尔的表现备受关注。这名英国车手上周末在马来西亚站退赛，争夺年度车手总冠军的希望几乎破灭。

拉塞尔去年在新加坡从杆位夺冠，不过他却因为更换超出规定数量的动力单元部件而受到罚退处罚，新加坡站正赛将从发车格最后一位起跑。在超车难度本就极高的滨海湾街道赛道上，他要卫冕冠军可谓困难重重。

这场练习赛，马赛地也借机会比较了两辆赛车的性能表现。拉塞尔使用旧版配置，队友安东内利（Antonelli）则使用升级后的部件，以进一步评估车队此前引入的升级效果。

安东内利是今年车手总冠军的大热门，目前以84分领先身后的队友。不过，他在练习赛的尾声一度冲出赛道，最终以1分33秒525排名全场第七。

此外，去年在正赛创造新加坡站最快圈速（1分33秒808）的法拉利车手哈密尔顿（Hamilton），在练习赛以1分32秒773排名全场第四，迈凯伦车手皮亚斯特里（Piastri）以1分32秒838排名第五，红牛车手维斯塔潘（Verstappen）以1分33秒006排名第六。

值得一提的是，练习赛还剩约20分钟时，霍肯博格（Hulkenberg）驾驶的奥迪赛车在维修区出口抛锚，触发虚拟安全车，成为练习赛中的一段小插曲。

结束练习赛后，冲刺赛排位赛将在稍后晚上8时30分进行。