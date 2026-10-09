据英国广播公司（BBC）报道，英超老牌球队埃弗顿（Everton）的所有者弗里德金集团（The Friedkin Group，简称TFG）正在探讨出售该球会，这距离集团完成收购还不到两年。

TFG于2024年完成对埃弗顿的收购，据信交易金额超过4亿英镑（约6亿7792万新元）。在过去一年优先确保埃弗顿稳定、进行投资并推进新球场启用工作之后，TFG正在为俱乐部物色新的投资方，不排除出售控股权的可能。

这家美国资方在声明中指出：

“TFG接手埃弗顿时，球会正面临巨大的财务不确定性，以及场内外的重重挑战。当务之急是提供必要的稳定性、资金投入与支持，以确保球会的未来，这包括协助建成那座向球迷承诺已久、且他们理应拥有的新球场。

“如今，随着这些基础逐步确立，现在正是规划埃弗顿下一篇章的适当时机。我们只会考虑那些我们坚信能够妥善管理球会的潜在投资方，他们必须有能力带领球会继续前进，并在现有发展势头的基础上更进一步。”

声明继续写道：“在整个过程中，TFG的重心将保持不变。我们将全力支持球会在赛场上取得成功，并继续致力于为球会所服务的社区带来积极影响。”

转会策略与球迷产生分歧

鉴于近期的种种动荡，TFG决定探索出售球会的消息并不令人意外。就在今夏转会窗口临近结束时，球会曾试图出售备受看好的年轻球员阿姆斯特朗（Armstrong），这一举动引发球迷强烈的不满。

尽管埃弗顿最终取消了这笔交易，但随后将贝托（Beto）和恩迪亚耶（Ndiaye）出售的举动，依然令球迷愤怒。这一操作导致埃弗顿阵中仅剩下一名正印前锋，即23岁的法国球员蒂埃诺·巴里（Thierno Barry）。

此外，埃弗顿主帅莫伊斯（Moyes）也透露，他自21个月前重掌球会帅印以来，从未与TFG董事长丹·弗里德金（Dan Friedkin）见面和交谈过。这些情况加深了球迷的印象，即TFG实际上是“甩手掌柜”式的老板。