首届新加坡一级方程式（F1）冲刺赛在星期五（10月9日）晚决出杆位，去年在正赛中获得亚军的红牛四届世界冠军维斯塔潘（Verstappen）以1分31秒156的圈速，收下个人在新加坡的首个杆位。

去年的新加坡大奖赛冠军得主拉塞尔（Russell）落后0.120秒排名第二，法拉利的勒克莱尔（Leclerc）位列第三。

这是新加坡大奖赛历史上首次举办冲刺赛，其排位赛和正赛环节分别替换掉了原定于星期五晚和星期六（10日）傍晚的第二和第三节练习赛。星期五也是本赛季按照全新规则研发的新一代F1赛车，首次驶上滨海湾赛道。

作为去年的大奖赛冠军得主，拉塞尔在同日早些进行的练习赛中也登顶。但这名身居车手积分榜第二位的英国车手本赛季运气极差，例如上一站在马来西亚雪邦赛道进行的巴林大奖赛便在比赛尾声遭遇赛车故障，颗粒无收。

他因此落后于领跑的队友安东内利（Antonelli）84分，而雪上加霜的是，上周的引擎故障迫使他本周要更换额外的动力单元，因此将在星期天（11日）的正赛中被罚至最后出发。这在难以超车的滨海湾街道上，近乎断绝得分希望。

不过这一判罚并不会影响冲刺赛，所以拉塞尔需在冲刺赛中全力追分，以保住微弱的争冠希望。安东内利在这场冲刺排位赛中只排名第七。

首次在新加坡进行的冲刺排位赛还两次出现延时。凯迪拉克车手佩雷兹（Perez）在冲刺排位赛首节还剩六分钟时，因撞上墙壁后损坏了前翼而引发长达八分钟的红旗。之后计时系统也出现问题，导致次节也推迟数分钟后才继续。