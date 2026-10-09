一级方程式（F1）马赛地领队沃尔夫（Wolff）说，网上有人说他按下“按钮”就能让自家车手拉塞尔（Russell）的赛车失灵，完全是“无稽之谈”，还说自己不是“撒旦”，如果有人信“阴谋论”，还不如去看《天线宝宝》（Teletubbies）。

在上周末于马来西亚雪邦进行的巴林大奖赛中，拉塞尔的赛车在距离终点仅剩五圈且高居第三的情况下，动力单元突然失效，只能无奈退赛。

拉塞尔（图）在雪邦遭遇动力系统故障，赛车抛锚在赛道上，让他在距离完赛不久的情况下无奈退赛。（路透社）

拉塞尔退赛时，出现在电视画面中的沃尔夫面无表情，也进一步助长他能“远程操控”拉塞尔的赛车，并且偏袒另一名车手安东内利（Antonelli）的说法。

在星期五（10月9日）于滨海湾进行的领队记者会上，沃尔夫在被问到车手资源分配的时候无奈苦笑。他以过去哈密尔顿（Hamilton）与罗斯伯格（Rosberg）的“马赛地内斗”举例：“以前哈密尔顿的车迷也说过类似的话，我真不知道他们在想什么。

“难道以为我们有个按钮，写着‘让乔治（拉塞尔）引擎故障’？在争夺车队总冠军的时候，我们怎么会去打压其中一名车手？我们的理念一直是给每个人同等的资源。”

拉塞尔是上届新加坡大奖赛的冠军，但在上周末的雪邦站后须更换动力单元，超出单赛季限制，因此新加坡站正赛被罚到最后一位发车，卫冕无望。（路透社）

他接着补充道，有人还把他骂成“撒旦”：“这大概就是今天社交媒体的样子。有人躲在屏幕后面发泄，两极化很严重。有时我读到那些留言，觉得很可笑，这些人倒是给我提供了不少娱乐。我自己也被说成是撒旦。”

对于相信“阴谋论”的车迷，他直接炮轰道：“这些人对事情完全缺乏理解，也不懂得尊重。与其看F1，他们不如去看《天线宝宝》，或者我也不知道，去看《米老鼠》之类的节目。”

安东内利积分遥遥领先 沃尔夫：平等对待两名车手

目前，安东内利在车手积分榜上已领先身后的拉塞尔84分。关于车队可能会倾向于成绩更好的车手，沃尔夫驳斥道，他一直努力做到公开透明。

“从我进入F1以来，包括我还在威廉姆斯车队工作的时候，我一直努力在对待车手时做到最公平、最透明。”

他补充道：“因此，我把维持公平视为自己的责任。这并不容易，尤其是当年面对刘易斯（哈密尔顿）和罗斯伯格的时候。”

沃尔夫还指出，拉塞尔和安东内利都是马赛地青训计划培养出来的成员，而且两人加入该计划至今都已接近10年。

“基米（安东内利）11岁时，我们就开始与他合作。他是车队不可或缺的一部分。看着他逐渐成长，如今这么年轻就有机会争夺总冠军，展现出这样的天赋，确实令人欣慰。”

马赛地20岁车手安东内利（白紫衣）在新加坡很受车迷欢迎，不断有车迷试图跟他合影。（路透社）

“另一方面，拉塞尔17岁就加入我们。我对他有很深的感情，也非常关心他。我们关系十分密切。赛道之外，我们也会和他的未婚妻卡门（Carmen），以及我的妻子苏西（Susie），一起共度时光。”

他最后总结道：“从纯粹的数学概率来看，安东内利赢得总冠军的机会确实更大，但我们仍然会给予拉塞尔同样的机会。这一点非常重要，也是车队自我2013年加入以来，一直秉持的理念与诚信原则。我们会继续坚持下去，至于别人怎么想，那是他们的事。”