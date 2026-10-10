在因大雨延迟半小时后，一级方程式（F1）新加坡大奖赛的首届冲刺赛在星期六（10月10日）下午打响。在多达九辆赛车退赛的混乱场面下，红牛车手维斯塔潘（Verstappen）延续上周在巴林大奖赛夺冠的势头，从杆位出发并以2秒591的优势率先冲线，首次称霸滨海湾赛道。

法拉利双雄包揽第二、第三名。哈密尔顿（Hamilton）获得亚军，而勒克莱尔（Leclerc）排在第三。冲刺赛前八名车手可分别获得八分至一分。值得一提的是，新加坡站是今年F1赛历中的第六场、也是最后一场冲刺赛。

比赛开始前15分钟，现场开始下雨，雨势在短时间内不断加大，赛道上可见明显的积水。已在发车格等待的赛车均以雨棚暂时遮盖，现场同时出动医疗车勘察赛道，还有工作人员进场扫水。

雨后，场地可见十分湿滑，现场出动扫水车和工作人员清理积水。（李冠卫摄）

下午5时30分，现场基本放晴，所有赛车都换上半雨胎。在安全车的带领下，比赛开始暖胎圈。由于部分赛道依旧湿滑，赛车驶过后轮胎激起明显的水雾，对后车的能见度有一定影响。

暖胎圈后，赛车回到发车格。比赛开始后，上届正赛冠军拉塞尔的赛车速度更快，在首个弯就超越杆位出发的维斯塔潘。不过到了第二圈，拉塞尔的赛车不慎打滑，赛车失控撞墙，右后轮严重受损，让他无奈退赛。

拉塞尔（前）本场比赛的启动十分出色，但反超费斯塔彭、领跑不久后就打滑撞车，遗憾退赛，他的赛车在正赛排位赛前能否即时修好，还存在疑问。（路透社）

在上周末的雪邦大奖赛正赛因动力系统故障退赛后，马赛地车手拉塞尔来到新加坡又在冲刺赛撞车退赛，只能目送赛车被吊离赛场。（白艳琳摄）

拉塞尔在撞车后说：“是我判断失误了。在过弯时，电池的电能输出比我预想的要多一些，导致赛车跑偏走宽。犯了个低级错误，代价太惨痛了。”

事故引发黄旗，安全车再度出动。此时维斯塔潘重回第一，法拉利车手哈密尔顿从第六超到第二。值得一提的是，哈密尔顿的明星女友金·卡戴珊（Kim Kardashian）也来到现场助威，让滨海湾星光熠熠。

在赛会要求下，所有赛车都进站换胎，并在安全车带领下继续开跑。比赛进行仅15分钟，就有多达五辆赛车退赛。到了第七圈，安全车离开赛道，比赛恢复进行。维斯塔潘牢牢占据领先优势，最终夺得冠军。

最后一圈冲线前还出现戏剧性一幕，由皮亚斯特里（Piastri）和诺里斯（Norris）分别驾驶的迈凯伦战车，在同个弯道疑似碰撞后双双失控，造成前者退赛，后者坚持完赛，以第八抢到一个积分。

维斯塔潘冲击狮城正赛首冠 排位赛须全力出击

冲刺赛与正赛的比赛形态不同。新加坡站的冲刺赛只跑21圈，约是正赛（62圈）的三分之一。冲刺赛没有强制进站，车手轻油起步、一路全力冲刺，在超车难度较大的滨海湾赛道，发车位置靠前、起步较顺的车手往往占有巨大优势。

这是维斯塔潘第10次来到新加坡站比赛，这个冲刺赛冠军也是他个人的狮城首冠。滨海湾赛道是他在现有赛历中，在正赛唯一未曾称王的赛道。过去两年，他在这里都是正赛排位赛和正赛双亚军。

拿到冲刺赛冠军后，维斯塔潘可以展望正赛冠军。不过，本季前五个冲刺赛周末，冲刺赛冠军都未能在当站正赛夺冠。这名荷兰“四冠王”能否打破魔咒、连续两个分站夺得正赛冠军，还留有悬念。

新加坡F1冲刺赛是本季第六场、也是最后一场冲刺赛。比赛结束后，车队可以重新调校赛车，为当晚9时的正赛排位赛做准备。正赛将在星期天（11日）晚上8时引爆。