（伦敦路透电） 英超豪门切尔西（Chelsea）星期六（10月10日）正式宣布，已和进攻型中场帕尔默（Palmer）达成续约协议，新合同将确保这位球星在斯坦福桥球场效力至2034年。

现年24岁的英格兰国家队球星自2023年从曼市（Manchester City）转会加盟切尔西队以来，已成长为球队不可或缺的绝对核心。在代表蓝军出战的138场各项赛事中，他攻入91个进球。

效力期间，帕尔默随切尔西捧起了国际足联俱乐部世界杯和欧洲协会联赛冠军。

帕尔默在签署新合同后发声明说：“在与俱乐部老板、体育总监，以及主教练沟通后，他们给予我极大的信任，因此完成续约是理所当然的决定。

“与其他队员交流时也能感受到，大家都有着同样的雄心壮志。我觉得我们能在这里持续赢得重大赛事的冠军。”

切尔西管理层近期已与多名一线队主力及崛起新星完成了长年限的续约合同。此前，前锋佩德罗（Pedro）刚刚签署一份有效期至2034年的合同，而边锋佩内托（Neto）也在上个月签署一份为期六年的新约。

目前在英超积分榜上暂列第10位的切尔西队，将于新加坡时间星期六晚上主场迎战伯恩茅斯（Bournemouth）。