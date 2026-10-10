在世界一级方程式赛车（F1）的首届新加坡冲刺赛落幕后，位列前三的车手齐声对街道赛举办冲刺赛的合理性提出质疑。认为若非降雨增加了比赛变数，这场冲刺赛恐怕会沦为“最枯燥的比赛”。

随着红牛四届世界冠军维斯塔潘（Verstappen）从杆位出发后率先冲线，首次来到狮城的冲刺赛环节于星期六（10月10日）傍晚在混乱之中结束，大雨令多车出现碰撞并退赛，过程跌宕起伏，车迷大饱眼福。不过大雨造成的30分钟延迟开赛，也让晚上进行的正赛排位赛延后至9时30分才展开较量。

不过虽然生涯首次称霸了滨海湾赛道，这名29岁荷兰车手却显得异常冷静，在赛后为这次冲刺赛打分时，给出了保留意见。

维斯塔潘在赛后记者会上直言，F1不应在无法超车的赛道举办冲刺赛：“当下的超车模式在这条赛道上几乎不起作用，受限于目前的动力单元和规则，车手在直道上根本无法凭借速度差完成超越。除非我们能拥有更长的直道或更标准的发卡弯，否则很难打出漂亮的攻防战。”

若无雨便会无聊 哈密尔顿：赛道微调就是顶级

老将哈密尔顿（左）在雨中如鱼得水拿到第二，与队友勒克莱尔（右）助法拉利双车登上领奖台。（白艳琳摄）

从第六发车收下亚军的哈密尔顿（Hamilton）也说，自己虽然非常喜爱在新加坡参赛，但目前的赛道设计确实难以创造精彩的超车画面。

这名法拉利的七届世界冠军说：“在单圈排位赛中，这里的赛道体验非常棒，但全场几乎只有一个可能实现超车的弯角。如果今天是干地比赛，这恐怕会成为大家看过最枯燥的一场比赛。正是降雨让比赛变得刺激；否则大家就只能跟在前车后面省胎跑完比赛。”

他建议赛事主办方对赛道进行微调，例如让直道更长，才能真正将滨海湾打造为兼具驾驶乐趣与观赏性的顶级赛道。

哈密尔顿的队友勒克拉尔（Leclerc）拿下第三，他更进一步指出，在城市街道赛道举办冲刺赛本身就值得商榷。值得一提的是在2027年的F1赛历上，新加坡已经确定不举行冲刺赛，反而更狭窄更难超车的摩纳哥赛道会首次举行这一环节。

这名正是来自摩纳哥的车手说：“我认为在市街赛道举办冲刺赛没有任何意义。不论是在新加坡还是摩纳哥，冲刺赛都无法为整个比赛周末带来任何增值作用。冲刺赛应该设立在那些超车容易、对抗激烈的传统赛道上，这样才能为车迷呈现真正的赛车对抗。”