对不少一级方程式赛车（F1）车迷而言，守在电视机前支持喜欢的车队或车手，已是F1周末的“固定日常”，但对柬埔寨车迷努恩·昌玛卡拉（Noun Chanmakara）来说，现场观赛带来的强烈感官刺激，绝对是更难忘的体验。

身穿红色法拉利短袖，头戴红色法拉利帽子的昌玛卡拉，在人群中十分显眼。34岁的他是一名医生，看F1已经接近10年，但这还是他第一次到场观赛。

他向《联合早报》记者分享道，自己花了800新元购买了三天套票，目前觉得“每一分钱都花得很值”。“现在终于有机会实地观赛，现场观赛和在家看比赛很不一样，引擎声和气氛都不一样。”

他补充道：“新加坡大奖赛是我们最有条件前来观看的一站。这里周边有很多活动，所以门票绝对物有所值，而且这里离我的国家很近，机票也比较便宜。”

谈到最喜欢的车手，他指着帽子上的“44号”笑着说，当然是哈密尔顿（Hamilton）。不等记者追问，他就补充道，其实自己不是很喜欢法拉利，只喜欢哈密尔顿本人。原来，当年这名英国车手还在马赛地（Mercedes）效力时，昌玛卡拉就已是他的铁杆粉丝。

哈密尔顿（左）与队友勒克莱尔（右）包揽冲刺赛的第二名、第三名，发挥出色。（白艳琳摄）

哈密尔顿在星期六（10月10日）傍晚的新加坡F1首届冲刺赛获得第二位。昌玛卡拉说：“这场‘湿地’冲刺赛确实让比赛变得很精彩，发生了很多事故，也对车手构成了挑战……不过无论如何，新加坡值得再次举办冲刺赛。”

至于预测正赛冠军，昌玛卡拉却选择了红牛车手维斯塔潘（Verstappen），后者夺得冲刺赛冠军。他无奈解释道，“对法拉利的动力单元没有太大信心”，但希望哈密尔顿至少跻身前三。

英国车迷：不止来看F1 还很享受狮城度假

而对于来自英国曼彻斯特的车迷纳丹（Nathan）来说，飞越万里来新加坡，不仅是为了看F1，还是度假的一部分。

穿着迈凯伦短袖的纳丹，受访时并未透露自己的年龄和职业。在他身边，身穿马赛地短袖的儿子看到记者，还害羞地躲在一旁。 纳丹说，新加坡“是个很棒的国家”，虽然看F1的路有点绕，但总体瑕不掩瑜。

迈凯伦车迷纳丹（橙黑衣）支持迈凯伦，而他的儿子（黑衣）则支持马赛地。有趣的是，他们也支持不同的足球队，纳丹支持曼联，而儿子支持曼市。（林超君摄）

他关注F1的时间也有10多年，受访时笑呵呵的，看上去丝毫不受迈凯伦双车在冲刺赛末段相互碰撞的影响。

他解释道：“这不只是赛车而已，我们来这里，是为了度过完整的周末。我们当然是为了F1而来，但这里的整个环境也很吸引人，包括周边区域、天气、车迷互动区、舞台活动等等，一切都很棒。”

他还透露，准备抽空去滨海湾花园走走看看，过几天还要飞去巴厘岛度假。“（新加坡F1）所有的一切，整个体验都很棒。”

中国车迷：雨战让车迷很过瘾

来自中国的法拉利车迷陈学友（30岁，跨境电商行业），则感叹星期天（11日）的正赛门票很难抢，他退而求其次，花了2000多人民币（约400新元）买了星期六的一日票，特地飞来狮城观赛。他说，在享受赛车比赛的同时，“想对新加坡的当地的文化有更多的了解”。

他也是哈密尔顿的车迷，而哈密尔顿在冲刺赛后说，滨海湾赛道的直道不够长，因此举办冲刺赛时超车机会不多，影响比赛体验。

对于偶像的看法，陈学友有不同的见解，认为车迷还是很享受狮城的冲刺赛。“今天下雨也增加了许多不确定性，其实对于车迷来说，（这么多事故）非常惊讶。”

当天的F新加坡1冲刺赛可谓十分混乱，有多达九辆赛车退赛，创下冲刺赛纪录。不过，哈密尔顿（图）的发挥十分稳健，从第六一路冲到第二，最终获得亚军。（白艳琳摄）

“可能对一个车手来说，不能够超车，对他们在积分和排名方面会有影响，但对于车迷来讲非常刺激。”

结束今年的冲刺赛后，明年新加坡站并未继续安排冲刺赛。当被问及以后若冲刺赛回归，是否还会来狮城观赛时，陈学友不假思索地说：“有机会我肯定再来。”