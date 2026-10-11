针对近期围场内外对2026年一级方程式（F1）新规的质疑声浪，以及车迷呼吁回归传统自然吸气V8引擎的热议，国际汽联（FIA）单座赛车部门主管汤姆巴齐斯（Tombazis）在新加坡大奖赛期间接受《联合早报》独家专访时坦承，2026年新规在大幅提升电能占比上“确实有点过火”，但这是吸引新厂商加盟的必要妥协。

他也明确澄清，哪怕未来F1重新探讨引擎声浪与结构，纯内燃机时代也已一去不返。

新规是吸引车企加盟的必要妥协

虽然是国际汽联的高管，但汤姆巴齐斯在采访中对于目前F1面对的问题非常坦诚。（白艳琳摄）

根据2026年F1动力单元新规，赛车的混合动力引擎中的电能输出占比被提升至近50%。这在带来技术突破的同时，也引发车手和车迷对能量管理过于复杂、比赛无聊的批评。上周在雪邦雨战中出现的软件问题更是再次引发声讨。

对此，汤姆巴齐斯在F1维修大楼（Pit Building）对面的FIA办公室中向本报直言：“在2021年开始制定这套新规时，F1正面临制造商（OEM）退赛的危机。如果我们不做出改变，当时可能只剩下法拉利与马赛地等极少数引擎供应商，这对这项运动将是致命的。”

他透露，将电能输出占比提升是奥迪、拥有凯迪拉克的通用（GM）等新车企入局，以及本田选择留下的明确前提。

“这会带来巨大的挑战。回过头来看，我们当时可能确实有点过火。但为了确保F1的商业价值与吸引力，这是必须做出的妥协。”

不会放弃电能 就算V8回归也是混动

红牛的四届世界冠军维斯塔潘（右）就很支持放弃混动，回归V8引擎。（白艳琳摄）

对于外界呼吁彻底放弃混动、回归声浪震撼的传统V8自然吸气引擎的观点，汤姆巴齐斯给出了明确否定：“混动系统（Hybrid）绝对会保留下来。本赛季F1已全面引入几乎100%可持续的非化石燃料，这是不可动摇的核心技术方向。未来即便我们重新调整引擎布局（例如探讨V8或V6架构），它也依然会是混合动力系统。”

汤姆巴齐斯表示FIA并非对批评视而不见，目前已在逐步修正：“我们在今年已经做了一些微调，2027年会有进一步改善，而在2028年还将推出更大动作的调整。”

这名2018年加入国际汽联、2023年升任单座赛车总监的前赛车设计师强调，F1是一个充满矛盾的赛事。国际汽联需要找到最好的平衡点，尽力保留精彩的比赛，同时降低预算以保证可持续性，并让更多车队和车手能够参与进来。

例如，在谈到青训梯队（F4至F2）天价开销导致赛车演变为“富人游戏”的争议时，汤姆巴齐斯表示FIA目前已实现显著盈利，正在将资金倾斜至基层赛车与电竞推广，努力打造从草根开始的晋升机制。

汤姆巴齐斯表示，F1的魅力在于车队之间的技术研发竞争：“如果把所有赛车都变成一模一样的单一规格赛车，比赛预算能瞬间下降30倍，且比赛会非常接近且精彩，但这将彻底摧毁法拉利、马赛地与迈凯伦等车企参赛的技术价值。

“FIA的使命，就是在充满冲突的目标之间，寻找最完美的平衡点。”

已成立工作组 2027年改善街道赛超车

另外，在星期六进行的新加坡冲刺赛后，包括维斯塔潘（Verstappen）在内的多名车手抱怨滨海湾赛道直道较短，导致混动系统中的“超车模式”（Overtake mode）形同虚设，超车极其困难。

对此，汤姆巴齐斯透露，FIA早在约一个月前就已成立专门工作小组，正针对街道赛道的能量与功率释放模式进行优化。

“我们正尝试通过各种参数调节来解决这一痛点，我对于在2027赛季实现显著改善抱有相当乐观的态度。”

此外，针对此前在雪邦比赛中出现的软件漏洞问题，汤姆巴齐斯解释称，此前由于缺乏湿地运行数据才导致漏洞隐蔽。车队在雪邦和新加坡使用的是临时补丁，FIA将在接下来的美国奥斯汀站正式推行永久性的修复软件。