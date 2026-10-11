虽然烟霾依旧笼罩滨海湾，但无阻一级方程式（F1）车迷们的热情。今年的新加坡大奖赛共吸引30万1294人到场，是历来第二高，也是2023年赛道改造以来的新高。

值得一提的是，本届赛事的门票全部售罄，观众人数离2022年写下30万2000人纪录仅有约700人差距。作为对比，去年的数据为30万零641人。

不少车迷在星期四没有比赛时趁着活动走上赛道，包括图中这名打扮成“香蕉人”的车迷。（李冠卫摄）

新加坡大奖赛是F1夜赛的发源地。当前，22名车手正在为星期天（10月11日）晚上8时的62圈正赛做好准备。赛事原本为61圈，但在2022年，可容纳2万7000名观众的滨海湾浮动舞台被改建为卫国广场，因此赛道不再经过该区域，总距离缩短，车手自2023年起须多跑一圈。

在大批车迷的见证下，红牛车手维斯塔潘（Verstappen）在星期六（10日）傍晚夺得新加坡站首届冲刺赛冠军，并在当晚夺得个人新加坡首个正赛杆位。

法拉利车手勒克莱尔（Leclerc）以0.054秒劣势屈居第二，他的队友哈密尔顿（Hamilton）锁定第三。来自荷兰的四冠王车手维斯塔潘能否拿下个人狮城正赛首冠，将是正赛最大的看点。

红牛车手维斯塔潘（左）在滨海湾接连创造历史，成为正赛冠军的最有力竞争者。（李冠卫摄）

维斯塔潘在冲刺赛夺冠后说：“能够在这条过去让我们倍感吃力的赛道上重拾竞争力，感觉很棒。到目前为止，我们每一步都做得很好——但星期天最重要的是顺利起步。”

今年的款待贵宾入场人数也创下新纪录。此外，赛道外还推出多项新设施，其中包括位于一区的全新浮动驳船舞台（Barge Stage），由法国知名电音制作人DJ Snake等明星登台演出。

正赛当日的娱乐阵容同样精彩纷呈，包括首次来新演出的美国乐坛天后拉娜德芮（Lana Del Rey）和珍妮·杰克逊（Janet Jackson）等艺人。新加坡“天王”林俊杰也在星期五（9日）晚登台献唱。