一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛星期天（10月11日）晚在滨海湾圆满落幕，跟随《联合早报》记者的镜头，重温街道赛道上的风驰电掣，和围场内外的精彩时刻。

进入本周重头戏——新加坡大奖赛正赛后，看台上几乎座无虚席。值得一提的是，本届赛事共吸引30万1294人到场，人数是新加坡大奖赛历来第二高。（李冠卫摄）
进入本周重头戏——新加坡大奖赛正赛后，看台上几乎座无虚席。值得一提的是，本届赛事共吸引30万1294人到场，人数是新加坡大奖赛历来第二高。（李冠卫摄）
正赛一开始就出现了胜负手，勒克莱尔的法拉利赛车（右红车）一度能和维斯塔潘的红牛赛车（左侧车）并驾齐驱，胜负就在一念之间。（李冠卫摄）
正赛一开始就出现了胜负手，勒克莱尔的法拉利赛车（右红车）一度能和维斯塔潘的红牛赛车（左侧车）并驾齐驱，胜负就在一念之间。（李冠卫摄）
这是维斯塔潘（左）连续第二站站在最高领奖台上，尝到了冠军香槟的滋味。右为取得亚军的勒克莱尔。（白艳琳摄）
这是维斯塔潘（左）连续第二站站在最高领奖台上，尝到了冠军香槟的滋味。右为取得亚军的勒克莱尔。（白艳琳摄）
维斯塔潘首次称霸滨海湾赛道，也连续两周分别在马来西亚和新加坡夺冠。（李冠卫摄）
维斯塔潘首次称霸滨海湾赛道，也连续两周分别在马来西亚和新加坡夺冠。（李冠卫摄）
守住杆位优势后，维斯塔潘（右下）稳健和后方21辆赛车拉开差距，首次夺得新加坡大奖赛的冠军。（白艳琳摄）
守住杆位优势后，维斯塔潘（右下）稳健和后方21辆赛车拉开差距，首次夺得新加坡大奖赛的冠军。（白艳琳摄）
勒克莱尔在排位赛拿到第二后，正赛同样位居次席。（白艳琳摄）
勒克莱尔在排位赛拿到第二后，正赛同样位居次席。（白艳琳摄）
星期六冲刺赛开始前15分钟突然下雨，工作人员（右上）紧急出动，扫除赛道上的积水。（白艳琳摄）
星期六冲刺赛开始前15分钟突然下雨，工作人员（右上）紧急出动，扫除赛道上的积水。（白艳琳摄）
马赛地车手（黑衣）拉塞尔近期的比赛运气不太好，上周在马来西亚的巴林大奖赛抛锚退赛后，这周来到冲刺赛又失控撞车。图为他在撞车后在墙边等待救援。（白艳琳摄）
马赛地车手（黑衣）拉塞尔近期的比赛运气不太好，上周在马来西亚的巴林大奖赛抛锚退赛后，这周来到冲刺赛又失控撞车。图为他在撞车后在墙边等待救援。（白艳琳摄）
撞车后，拉塞尔的马赛地战车后轮受损，被吊车吊离赛场。好在车队工作人员效率极高，在当晚的正赛排位赛前就给他修好了赛车。（白艳琳摄）
撞车后，拉塞尔的马赛地战车后轮受损，被吊车吊离赛场。好在车队工作人员效率极高，在当晚的正赛排位赛前就给他修好了赛车。（白艳琳摄）
由于冲刺赛前刚下过雨，部分赛道还处于湿滑状态。冲刺赛有多达九辆赛车退赛，创下赛事纪录，但红牛车手费斯塔彭（前）还是稳稳夺冠。（白艳琳摄）
由于冲刺赛前刚下过雨，部分赛道还处于湿滑状态。冲刺赛有多达九辆赛车退赛，创下赛事纪录，但红牛车手费斯塔彭（前）还是稳稳夺冠。（白艳琳摄）
费斯塔彭（左二）赢得冲刺赛后，我国短跑女王（右二）上台与他还有分列第二、三位的法拉利车手哈密尔顿（右一）和勒克莱尔（左一）合影。（白艳琳摄）
费斯塔彭（左二）赢得冲刺赛后，我国短跑女王（右二）上台与他还有分列第二、三位的法拉利车手哈密尔顿（右一）和勒克莱尔（左一）合影。（白艳琳摄）
国际汽联规定，赛车底板必须装有金属滑块，赛后通过测量滑块和木板周围的孔洞来判断赛车行驶高度是否过低，如果磨损超标，车手会被取消比赛成绩。比赛中，常常出现金属滑块摩擦赛道的情况，带来“电光火石”的视觉效果。（白艳琳摄）
国际汽联规定，赛车底板必须装有金属滑块，赛后通过测量滑块和木板周围的孔洞来判断赛车行驶高度是否过低，如果磨损超标，车手会被取消比赛成绩。比赛中，常常出现金属滑块摩擦赛道的情况，带来“电光火石”的视觉效果。（白艳琳摄）
F1赛车的速度极快，为了提供转播，除了需要在地面的赛道各处布置摄像机，还要依靠直升机提供俯瞰视角。图为一架转播直升机飞过滨海湾上空，背景里的金沙酒店在烟霾中显得有些朦胧。（李冠卫摄）
F1赛车的速度极快，为了提供转播，除了需要在地面的赛道各处布置摄像机，还要依靠直升机提供俯瞰视角。图为一架转播直升机飞过滨海湾上空，背景里的金沙酒店在烟霾中显得有些朦胧。（李冠卫摄）
马赛地车手拉塞尔（中）也是型男，他穿着造型奇特的银色降温服，这件外套也被球迷戏称为“太空服”。（林超君摄）
马赛地车手拉塞尔（中）也是型男，他穿着造型奇特的银色降温服，这件外套也被球迷戏称为“太空服”。（林超君摄）
红牛车手、四冠王维斯塔潘（中）在围场的人气爆棚，不断有车迷向他请求签名合影，图中右边这位身穿马赛地短袖的车迷也“倒戈”红牛。（林超君摄）
红牛车手、四冠王维斯塔潘（中）在围场的人气爆棚，不断有车迷向他请求签名合影，图中右边这位身穿马赛地短袖的车迷也“倒戈”红牛。（林超君摄）
前NBA巨星克里斯·保罗（白衣面向镜头者）现身围场，引来不少目光。（林超君摄）
前NBA巨星克里斯·保罗（白衣面向镜头者）现身围场，引来不少目光。（林超君摄）
在赛车外，F1周末的舞台表演同样精彩，我国“天王”林俊杰（中）登台献唱，让车迷们也大饱耳福。（海峡时报）
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