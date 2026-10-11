【图集】滨海湾赛道极速狂飙 F1围场内外嗨不停精彩的大奖赛星期天（10月11日）结束后，车迷涌上夜空下的滨海湾赛道，伴随着烟花的绽放庆祝新加坡大奖赛的新王诞生。 （李冠卫摄）一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛星期天（10月11日）晚在滨海湾圆满落幕，跟随《联合早报》记者的镜头，重温街道赛道上的风驰电掣，和围场内外的精彩时刻。 进入本周重头戏——新加坡大奖赛正赛后，看台上几乎座无虚席。值得一提的是，本届赛事共吸引30万1294人到场，人数是新加坡大奖赛历来第二高。（李冠卫摄） 正赛一开始就出现了胜负手，勒克莱尔的法拉利赛车（右红车）一度能和维斯塔潘的红牛赛车（左侧车）并驾齐驱，胜负就在一念之间。（李冠卫摄） 这是维斯塔潘（左）连续第二站站在最高领奖台上，尝到了冠军香槟的滋味。右为取得亚军的勒克莱尔。（白艳琳摄） 维斯塔潘首次称霸滨海湾赛道，也连续两周分别在马来西亚和新加坡夺冠。（李冠卫摄） 守住杆位优势后，维斯塔潘（右下）稳健和后方21辆赛车拉开差距，首次夺得新加坡大奖赛的冠军。（白艳琳摄） 勒克莱尔在排位赛拿到第二后，正赛同样位居次席。（白艳琳摄） 星期六冲刺赛开始前15分钟突然下雨，工作人员（右上）紧急出动，扫除赛道上的积水。（白艳琳摄） 马赛地车手（黑衣）拉塞尔近期的比赛运气不太好，上周在马来西亚的巴林大奖赛抛锚退赛后，这周来到冲刺赛又失控撞车。图为他在撞车后在墙边等待救援。（白艳琳摄） 撞车后，拉塞尔的马赛地战车后轮受损，被吊车吊离赛场。好在车队工作人员效率极高，在当晚的正赛排位赛前就给他修好了赛车。（白艳琳摄） 由于冲刺赛前刚下过雨，部分赛道还处于湿滑状态。冲刺赛有多达九辆赛车退赛，创下赛事纪录，但红牛车手费斯塔彭（前）还是稳稳夺冠。（白艳琳摄） 费斯塔彭（左二）赢得冲刺赛后，我国短跑女王（右二）上台与他还有分列第二、三位的法拉利车手哈密尔顿（右一）和勒克莱尔（左一）合影。（白艳琳摄） 国际汽联规定，赛车底板必须装有金属滑块，赛后通过测量滑块和木板周围的孔洞来判断赛车行驶高度是否过低，如果磨损超标，车手会被取消比赛成绩。比赛中，常常出现金属滑块摩擦赛道的情况，带来“电光火石”的视觉效果。（白艳琳摄） F1赛车的速度极快，为了提供转播，除了需要在地面的赛道各处布置摄像机，还要依靠直升机提供俯瞰视角。图为一架转播直升机飞过滨海湾上空，背景里的金沙酒店在烟霾中显得有些朦胧。（李冠卫摄） 马赛地车手拉塞尔（中）也是型男，他穿着造型奇特的银色降温服，这件外套也被球迷戏称为“太空服”。（林超君摄） 红牛车手、四冠王维斯塔潘（中）在围场的人气爆棚，不断有车迷向他请求签名合影，图中右边这位身穿马赛地短袖的车迷也“倒戈”红牛。（林超君摄） 前NBA巨星克里斯·保罗（白衣面向镜头者）现身围场，引来不少目光。（林超君摄） 在赛车外，F1周末的舞台表演同样精彩，我国“天王”林俊杰（中）登台献唱，让车迷们也大饱耳福。（海峡时报） 延伸阅读 10次参赛终圆梦 维斯塔潘首夺新加坡F1赛冠军 国际汽联高管：F1新规“过火”但必要 V8引擎若回归也是混动 F1一级方程式维斯塔潘滨海湾红牛法拉利马赛地上一篇郑钦文中网登顶女单创历史 “主场封后一直是梦想”下一篇首次登顶新加坡大奖赛 维斯塔潘：如释重负 望延续势头购买此文章