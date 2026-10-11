凭借着发车后的一次关键防守，红牛四届世界冠军维斯塔潘（Verstappen）在星期天（10月11日）从杆位发车后，在生涯第250场大奖赛中斩获渴望已久的一级方程式（F1）新加坡大奖赛冠军。

开跑后，从第二位发车的法拉利车手勒克莱尔（Leclerc）起跑表现强劲，在首个弯道发起攻势。但维斯塔潘强硬守住赛中面对的唯一一次威胁后，稳步建立起优势，最终手握约7.3秒的领先率先跑完62圈，收下个人第73个大奖赛胜利。

面对来自法拉利车手勒克莱尔的挑战（右下红车），维斯塔潘（右下黑车）在发车后惊险守住领跑优势，终于在新加坡收下大奖赛胜利。（李冠卫摄）

这位29岁的荷兰车手赛后感叹说：“幸好发车表现还行，刚好够用。”

勒克莱尔收下亚军，而他从第三位发车的队友哈密尔顿（Hamilton）在比赛尾声不断失去速度，接连遭到马赛地的安东内利（Antonelli）和迈凯伦车手诺里斯（Norris）超越，痛失领奖台。安东内利最终收下季军，诺里斯第四。哈密尔顿还在最后一圈遭皮亚斯特里（Piastri）绝杀超越，屈居第六。

维斯塔潘之前九次造访狮城，一直无缘杆位和冠军，先前最好的成绩是去年的亚军。而本个周末他不仅打破魔咒，还包揽了冲刺赛杆位和冠军在内的全部胜果。目前在赛历上，他只剩新赛道马德里环还没能称王。

红牛赛车近期迎来复苏，连续三站展现出了强劲势头。维斯塔潘和队友哈贾尔（Hadjar）于巴库站双双登上领奖台，维斯塔潘也在上周末雪邦雨战中斩获车队2026赛季首冠，如今在新马两地迎来两连冠。

安东内利狮城巩固胜势 距离历史一步之遥

而安东内利在赛后距离创造历史一步之遥。手握102分优势的这位意大利超新星，在下一站奥斯汀有了提前锁定生涯首个世界冠军的可能性，一旦成真便会以20岁的年龄成为F1史上最年轻的车手冠军。

虽然有烟霾的影响，但今年的新加坡大奖赛依然共吸引30万1294人到场，是历来第二高，也是2023年赛道改造以来的新高。本届赛事的门票全部售罄，观众人数离2022年写下30万2000人纪录仅有约700人差距。作为对比，去年的数据为30万零641人。