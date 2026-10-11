在星期天（10月11日）的一级方程式（F1）新加坡大奖赛首次夺冠后，红牛车手维斯塔潘（Verstappen）感到如释重负。他说，这场比赛非常棒，赛车跑出了应有的速度，虽然争夺年度总冠军的希望不大，但希望延续这股强劲的势头。

这两个周末，维斯塔潘可谓重新跑出四冠王的风采，上周末先在马来西亚雪邦举行的巴林大奖赛夺得车队赛季首冠，这周来到狮城又连夺本站首届冲刺赛和正赛的冠军，结束了之前九次造访狮城一冠未得的尴尬局面。

随着维斯塔潘（右下黑车）在发车后顺利守住领跑的位置，这位荷兰车手终于如愿在正赛中称霸滨海湾赛道。（白艳琳摄）

造访雪邦前，维斯塔潘还在阿塞拜疆的巴库赛道获得亚军。他说：“从巴库开始，赛车感觉好多了，平衡得多。相比年初有时开起来甚至有点吓人，现在能在前面竞争又没太多问题，自然舒服多了。我们扭转局面的方式，以及今年取得的巨大进步，让一切更愉快……”

他补充道：“我们没有在争冠，所以直到最后，就是想好好享受，争取更多领奖台，希望再赢几场。”

维斯塔潘（中）在赛后记者会看上去心情放松，季军安东内利（右）也较为轻松，唯独勒克莱尔（左）若有所思。（林超君摄）

目前，维斯塔潘落后榜首的马赛地车手安东内利（Antonelli）119分，在本季还剩六站的情况下，追分的难度较大。车队方面，红牛以332分排名第四位，距离身前的迈凯伦只差七分，但落后第一的马赛地246分。

维斯塔潘说：“我们在年度冠军上已经没什么可争的了。安东内利遥遥领先。对我个人来说，第二、第三还是第四都无所谓，没有意义。我只想享受到最后，争取多拿些成绩。”

他还笑着说，下一站奥斯汀的赛道颠簸，自己并不会抱着争冠的心态。“最近几个周末表现很好，但我一场一场来，到了奥斯汀再看。那又是一条非常不同的赛道，从我看到的情况来看，颠簸得不得了。”

说到这里，他半开玩笑地说：“（奥斯汀）那个周末之后我大概得订一副新脊椎了，我大概得变成机械战警。”

安东内利下站有望锁定车手冠军

法拉利车手勒克莱尔（Leclerc）在发车时没能超越维斯塔潘后，以7.335秒的劣势屈居亚军。季军则属于意大利年轻车手安东内利，他目前在积分榜领先身后的队友拉塞尔（Russell）102分，可能在下一站提前锁定生涯首个世界冠军，进而以20岁之龄成为最年轻的F1车手冠军。

拉塞尔上一站在雪邦遭遇故障退赛，争冠希望基本破灭。他在新加坡更换了额外的引擎部件，导致他从队尾发车。虽然这位英国车手一路从19位杀到第九位，但收下的两分可谓杯水车薪。

这仅仅是20岁的意大利新星安东内利个人第二个F1赛季，他距离成为F1历史最年轻的车手冠军仅有咫尺之遥。（李冠卫摄）

这是安东内利本赛季第14次登上领奖台。当记者提到他下站就有望争冠时，安东内利惊讶地反问：“真的吗？我可以吗？”他随后说：“好吧，我们先别担心这个。我们还是尽力度过一个出色的比赛周末，把该做的事情做好。”

安东内利如果在奥斯汀夺冠，而拉塞尔排名第九或之后，以及哈密尔顿排名第五或之后，安东内利就能成为世界冠军。

而勒克莱尔则说，拿到亚军“高兴但不是特别高兴”。

“我觉得至少排位赛我们速度很强。正赛维斯塔潘比我们快一些，这在预料之中，但我们也许比预期更接近。这是一场很有意思的比赛，我坚持到最后一刻，可惜还是不够。”