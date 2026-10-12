（利物浦综合电）曼市（Manchester City）星期天（10月11日）晚上在被裁定违反英超财务规则后的首场比赛中，于客场以3比0击败10人作战的利物浦（Liverpool），用一场酣畅淋漓的胜利回应质疑，以联赛开局六连胜稳居榜首。

英超独立委员会此前认定，曼市在2009年至2018年间涉及多达114项违反英超财务规则的行为。这是曼市于这项裁决公布后的首场比赛，球队一亮相便遭到震耳欲聋的嘘声和愤怒的叫骂声，现场更有人高喊“降级”，借此讽刺曼市可能面临的处罚。

利物浦球迷之所以格外愤怒，是因为球队在这12年间曾三次在英超冠军争夺战中，以微弱劣势屈居曼市之后获得亚军。面对利物浦的攻势和狂热的主场氛围，马雷斯卡（Maresca）麾下的曼市在开赛后稳住阵脚，并在下半场逐渐掌控比赛。

利物浦球迷在安菲尔德球场展示各种横幅，嘲讽曼市深陷财政风波。（法新社）

比赛转折点出现在第62分钟，利物浦球员格拉文贝赫（Gravenberch）因犯规吃到第二张黄卡被罚下场。曼市仅三分钟后便打破僵局，当时多库（Doku）的射门发生折射，但哈兰德（Haaland）随即补射破门，助队以1比0首开纪录。

第68分钟，多库攻进一记精彩的远射，将比分扩大为2比0。第78分钟，切尔基（Cherki）与格瓦迪奥尔（Gvardiol）踢出精妙的二过一配合后，低射攻破阿利松（Alisson）把守的利物浦龙门，让曼市以3比0锁定胜局。

这场胜利让曼市取得英超开局六连胜，领先次席的阿申纳（Arsenal）三分。马雷斯卡也成为继瓜迪奥拉（Guardiola）、安切洛蒂（Ancelotti）和索斯加尔（Solskjaer）后，第四名执教前六轮英超全部获胜的主帅。

伊劳拉：红卡改变比赛走向

利物浦在遭遇本赛季联赛首败后跌至第九位，主帅伊劳拉（Iraola）赛后对红卡判罚表示不满。他说：“在吃到红卡前的60分钟里，球员们表现得非常出色。但从那（红卡）之后，曼市显然占据上风。”

他补充：“我不喜欢今天的裁判执法。第一张黄卡给得毫无道理，那只是一次普通的犯规。裁判一开始甚至没吹，我不懂为什么之后又掏黄卡。作为裁判，这种判罚既让自己陷入困境，也给我们制造麻烦。”