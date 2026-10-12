（利物浦路透电）曼市（Manchester City）主帅马雷斯卡（Maresca）在星期天（10月11日）作客战胜利物浦（Liverpool）后说，要盖过近期一直围绕球队的噪音，最好的办法就是制造出更大的声势。

曼市确实做到这一点，他们以3比0完胜利物浦展现出强硬姿态，不仅延续英超开局全胜的势头，更以三分优势领跑积分榜。然而，曼市争冠前景如何，很大程度上取决于俱乐部针对独立委员会裁决所提起的上诉结果。

马雷斯卡说：“鉴于目前的处境，我们需要学会如何应对外界的噪音，因为这种噪音将始终存在。但与此同时，我们也需要制造属于自己的声音——那就是像今天这样赢得比赛。因为在终场哨响时，是我们的球迷在歌唱，所以现场的主导声音来自我们，而不是利物浦。”

安菲尔德球迷的反应预示着，在等待财务违规裁决的上诉结果期间，曼市在客场征途中还将面临类似的考验。这名意大利教头说：“我认为在所有客场比赛中都会有这种噪音，所以我才说，我们需要学会应对噪音，但同时也必须制造出属于我们的声音。”

曼市首席执行官索里亚诺（Soriano）和足球总监维亚纳（Viana）星期天也随队前往安菲尔德。马雷斯卡说：“考虑到这场比赛的重要性——客场挑战利物浦，俱乐部决定让大家聚在一起是个好主意；这种团结正是我们当下所需要的。”

尽管过去两周对曼市而言并不轻松，马雷斯卡仍称赞球员能够排除外界干扰，专注于比赛。“经历过去两周后，这对球员们来说并不容易。我认为他们处理各种情况的方式非常出色。此时此刻，整个俱乐部都需要像今天这样的胜利。”

曼市目前否认所有违规指控，并已针对相关裁决提出上诉。至于法律纠纷的后续进展，马雷斯卡的回应同样直截了当：“我在这里是为了备战和赢得比赛。我多次说过，希望等我们上诉成功后，我能再谈论这件事。”