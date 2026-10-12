七届世界冠军哈密尔顿（Hamilton）在星期天（10月11日）的新加坡世界一级方程式（F1）大奖赛中，因错过关键的维修区入口，错失登上领奖台的机会。他赛后主动承担责任，向无缘双领奖台的法拉利车队致歉，并承诺在下一站比赛中争取弥补失分。

比赛期间，阿斯顿马丁车手斯特罗尔（Stroll）退赛，引发虚拟安全车。当时，法拉利两名车手哈密尔顿和勒克莱尔（Leclerc）分别处于第二和第三位，车队随即召回两人进站换胎，希望借此巩固位置，争取双双登上领奖台。

然而，哈密尔顿却错过维修区入口，最终决定留在赛道上继续比赛，并因轮胎磨损严重被多名车手超越，仅获得令人失望的第六名。他的队友勒克莱尔则顺利进站，换上全新的软胎，最终以第二名完赛。

哈密尔顿：是我让车队失望了

哈密尔顿赛后通过车队无线电主动致歉，承认自己在关键时刻作出错误决定，并从这次失误中吸取了“痛苦的教训”。

这名英国车手说：“抱歉，伙计们。今天的策略失误是我让大家失望了。那是我自己作出的决定，导致我们损失了宝贵的积分。我会努力在下一场比赛中弥补回来。不过，你们的进站工作做得非常出色。

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“车队在虚拟安全车期间召我进站，但我错过入口后，决定留在赛道上，试图坚持到比赛结束，保住自己的位置。但在最后几圈，我深受轮胎衰竭问题困扰，连续丢掉三个位置，最终只拿到第六名。这个成绩并不能反映我们赛车今天的真实速度。”

瓦塞尔：原本有望包揽亚季军

法拉利领队瓦塞尔虽对赛果感到失望，但仍肯定车队在新加坡站的竞争力。（法新社）

法拉利领队瓦塞尔（Vasseur）赛后也对错失双领奖台机会感到惋惜，但强调车队当时的进站指令明确，并不存在沟通失误。

“我们当时召回两名车手进站。如果一切顺利，本来有望包揽第二和第三名，因为当时我们在赛道上的位置就是第二和第三，但哈密尔顿错过了维修区入口。这确实有点可惜，因为他也因此错失登上领奖台的机会。”

尽管如此，瓦塞尔仍肯定法拉利整个周末的竞争力。哈密尔顿和勒克莱尔在星期六（10日）的冲刺赛中表现出色，分别获得第二和第三名，均落后于最终赢得正赛的新加坡站冠军维斯塔潘（Verstappen）。

瓦塞尔说：“现在我们要把注意力转向下一站奥斯汀。这个周末的整体表现还算不错，我们必须着眼于未来。”