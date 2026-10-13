（考文垂综合电）在经历开季的挣扎后，考文垂（Coventry）于新加坡时间星期二（10月13日）凌晨的英超联赛强势反弹，主场以4比1痛击“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），不仅跃出降级区，更夺得球队25年来的首场顶级联赛主场胜利。

这场胜利也让考文垂创造一项延续127年的英格兰顶级联赛历史纪录：他们成为自1899年以来，首支在开局遭遇四连败且一球未进的情况下，随后立即取得两连胜的球队。在击败喜鹊前，他们在9月中旬以1比0客胜诺丁汉森林（Nottingham Forest）。

开场仅六分钟，纽卡斯尔门将霍尔尼切克（Hornicek）在禁区内扑救脱手，并绊倒考文垂前锋舍里夫（Cherif），送出罚球。鲁多尼（Rudoni）随后操刀主罚命中，为考文垂取得领先。这也是考文垂自2005年搬入CBS竞技场以来的首个英超主场进球。

纽卡斯尔在落后时曾占据控球优势，并创造多次良机。不过，考文垂后卫托马斯（Thomas）表现神勇，在半场结束前两次在门线上解围，化解费尔南德斯—帕尔多（Fernandez-Pardo）的必进之球。

逃过一劫的考文垂在下半场开场仅三分钟便扩大比分。19岁新援舍里夫在禁区边缘劲射破门。虽然纽卡斯尔后卫博特曼（Botman）第70分钟以一记18米开外的远射扳回一城，但客队未能扭转败局。

第81分钟，伤愈复出的纽卡斯尔中场乔林顿（Joelinton）在己方禁区边缘停球失误，替补登场的锡姆斯（Simms）抓住机会，第一脚触球便完成折射破门。第86分钟，从曼市租借加盟的姆富尼（Mfuni）远射建功，将比分锁定在4比1。

兰帕德对球队表现感到满意

凭借这场自1999年以来对纽卡斯尔的首胜，考文垂从积分榜第19位跃升至第14位。考文垂主帅兰帕德（Lampard）赛后对球队的表现感到非常满意。

“这非常令人欣慰。在英超赢球太难了，我们踢出了想要的足球，展现出强大的精神和能量。但我们必须脚踏实地，如果你觉得已经渡过难关，那就是大错特错。”

另一边厢，错失升至积分榜第四位良机的纽卡斯尔吞下本赛季六场联赛中的第二场败仗，排名跌至第11位。

纽卡斯尔主帅贾斯勒（Jaissle）坦言球队表现不佳：“这就是这个联赛给你的惩罚。我们在禁区内处理得不够干净。从整体来看虽然不是最糟糕的比赛，但我要向球迷道歉，因为他们理应看到不同的赛果。”