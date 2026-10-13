（利物浦综合电） “蓝月亮”曼市（Manchester City）在上星期天（10月11日）的英超联赛中，以3比0痛击“红军”利物浦（Liverpool），但狂热的比赛气氛最终在安菲尔德球场外失控。默西赛德郡警方星期二（13日）证实，赛后爆发了严重的球迷骚乱，共有10名闹事者被捕，另有一名警员在冲突中面部受重创。

这场备受瞩目的对决，是曼市被控涉嫌违反114项英超财务规则后的首场联赛，曼市方面不承认指控并已上诉。不过，安菲尔德球场内外依然充斥敌对气氛。据报道，为了避开情绪激动的红军球迷，曼市大巴在抵达时甚至不得不改走员工与承包商专属通道。

看台上，利物浦球迷高举印有“伪君子曼市——骗子（Shamchester City - The Cheats）”的特制拼接围巾，场内也拉起写着“欺骗了一代球迷”的抗议横幅。当现场播报曼市首发阵容时，震耳欲聋的嘘声更是直接淹没了广播。

然而，这种敌对情绪在赛后彻底变调，演变为违法行为。警方指出，在其中一起独立冲突事件中，一名警员惨遭重击导致面部严重受伤，在送院治疗后，目前正在家中休养。当天傍晚约6时30分，一名涉嫌袭击该警员的利物浦球迷在安菲尔德路被警方当场逮捕。

拿球场惨案来嘲讽对手 警方强烈谴责球迷恶劣行径

在落网的10人当中，有5人因涉嫌高呼惨案嘲讽口号而被拘留，警方证实这5人均来自大曼彻斯特地区。此外，还有1人因醉酒闹事及伤人被捕，2人涉嫌聚众斗殴，另有1人因涉嫌向球场内投掷物品而落网。

默西赛德郡总警督蕾安·霍宾（Leanne Hobin）对这一小撮球迷的恶劣行径予以强烈谴责。她强调：“警员和安保人员在场，是为了保护公众安全。警员在执行任务时受到严重伤害，实在令人感到极度失望。”

1985年，利物浦曾在比利时海瑟尔球场与意甲对手尤文图斯（Juventus）打响欧冠决赛，但坐在利物浦球迷区的观赛者闹事引发骚乱，造成39人死亡，当中主要为尤文球迷。四年后，英格兰谢菲尔德的希尔斯堡球场发生踩踏事故，造成97名利物浦球迷死亡。

有极端球迷将两起惨案编成口号，暗示利物浦球迷逃避责任，称他们“永远是受害者”。针对部分球迷拿足球惨案进行嘲弄的行为，蕾安严厉警告，悲惨的生命逝去绝不应成为球迷拉踩和攻击对手的工具。

她说：“球迷拿惨案当成口号来传唱，给死者家属带来了巨大的悲痛，这种行为在足球界绝对没有立足之地。我们将继续与俱乐部合作，将肇事者绳之以法。”

不过，蕾安也补充道，尽管有少数人滋事，但现场6万名入场球迷中的绝大多数都表现得井然有序，并对他们的配合表示感谢。