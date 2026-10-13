（曼彻斯特综合电）利物浦（Liverpool）传奇队长杰拉德（Gerrard）指出，如果曼市（Manchester City）最终被裁定违反英超财务规则，俱乐部不仅应被剥夺相关冠军荣誉，还应在未来多个赛季受到严厉处罚，以儆效尤。

针对曼市的指控涉及2009年至2018年。杰拉德期间曾担任利物浦队长，率队在2013至2014赛季冲击英超冠军，但最终屈居曼市之后拿到亚军。

当被问及这件事是否对他有着强烈的个人意义时，杰拉德在接受“The Overlap”采访时说：“这并不是针对曼市球员的私人恩怨，因为他们都是非常出色的球员。他们亲身经历那些时刻，当然也有资格享受那些成就。”

不过杰拉德认为，曼市球员和球迷在谈论自己的辉煌时刻时，也应该考虑其他球队可能因此失去的东西。他强调，如果同样的事情发生在利物浦身上，他将无法原谅俱乐部高层。

他说道：“这不仅仅是我个人，或者我当年效力的那支利物浦，还有那段长达9年至10年里的其他所有球队。曼市的旧将、现役球员、俱乐部老板以及所有有关联的人都该想一想，他们可能从其他人那里夺走多少本该属于他们的美好回忆。”

杰拉德（举奖杯者）曾带领利物浦于2005年问鼎欧冠，但生涯却未曾捧起英超冠军。（档案照片）

反对让曼市降级英冠

英超此前对埃弗顿（Everton）和诺丁汉森林（Nottingham Forest）的处罚都保持强硬态度，杰拉德认为联盟此次面对曼市同样不能手软。

“曼市必须被剥夺冠军头衔，必须树立一个榜样。我不希望个别球员被要求交还奖杯，那样不合适，但俱乐部必须承担后果。”

他也反对将曼市降入英冠的处罚方案：“我认为把曼市降到英冠的做法并不公平，而且我觉得这样的处罚还不够，因为他们很快就能重新升上来。看看曼市对利物浦的比赛，你能想象他们去踢英冠的样子吗？对于那些每周都要与曼市交手的英冠球队，以及原本有机会获得第三个升级名额的球队来说，这并不公平。”

相比降级，杰拉德更倾向于通过转会禁令和长期扣分的方式，让曼市在未来多个赛季承受处罚。“这件事已经在全球范围内产生连锁反应，必须尽快解决。而且我认为惩罚需要起到杀鸡儆猴的作用，以防止此类事件再次发生。”

舒梅切尔建议四种惩罚方案

曼联传奇门神舒梅切尔也借机向昔日同城死敌曼市落井下石。（档案照片）

曼联（Manchester United）传奇门神彼得·舒梅切尔（Peter Schmeichel）也就曼市可能面临的处罚提出建议。他认为，剥夺冠军头衔乃至将曼市逐出英超都是极为严厉的惩罚，但英超还可以考虑其他方案。

“我认为，应该让他们留在英超联赛，但在接下来五年的每个赛季开局都应被扣除25个积分。这也时刻提醒所有人，在英超联赛中作弊或欺骗其他俱乐部，将面临沉重的代价。我认为这一点很重要，实施为期五年的转会禁令，并处以巨额罚款。”

他也提议，英超应该强制要求曼市所有者出售俱乐部。他说：“我不认为他们有资格经营这家球会，也不认为他们有资格在英格兰经营俱乐部。还有，我认为应该对所有参与此事的人员实施禁令，禁止他们继续在足球界工作。

“至于是否剥夺（曼市的）冠军头衔，或者允许他们保留头衔，我觉得这并不重要。”