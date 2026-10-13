（伦敦综合电）“炮兵”阿申纳（Arsenal）主帅阿特塔（Arteta）指出，球队在赛后进行放松训练时，因两起意外受伤事故而“损失了两名球员”。他指出，在自己执教阿申纳的七年里，这种情况“从未发生过”。

在国际比赛日休战较长一段时间后，炮兵星期六（10月10日）重返英超赛场，以2比1击败利兹（Leeds）。尽管球队在下半场一度落后，仍靠卡拉菲奥里（Calafiori）和吉马良斯（Guimaraes）的进球反败为胜。

然而，赛后的一场训练却发生意外，因卡皮耶（Hincapie）和苏维门迪（Zubimendi）一同受伤。其中，因卡皮耶被拍到由人抬离球场。

炮兵中场苏维门迪（左二）和后卫因卡皮耶（右一）一同在赛后训练受伤。图为他们在对阵利兹赛前热身。（路透社）

阿特塔星期一（12日）解释说：“我们原本安排在比赛结束后进行一场训练，让上场时间不足的球员参与。结果，在两次非常不幸的意外中，我们损失两名球员，这不是好消息。

“我们今天需要对他们进行评估，并进一步扫描检查，了解他们的伤势情况。之后才能确定他们需要缺阵多久……这远远不是理想的情况。”

阿特塔：训练难免会受伤

两人目前均缺席训练，无法在新加坡时间星期三（14日）于酋长球场迎战法甲里尔（Lille）的欧冠比赛前，随队备战。

阿特塔透露，两人都是脚踝受伤，其中因卡皮耶的伤势较为严重。他似乎也对需要门将梅斯利耶（Meslier）将这名厄瓜多尔国脚抬离球场，而非由工作人员处理的做法感到不满，但透露“那是另一回事，不适合在这里讨论”。

当被问及如何防止类似伤病再次发生时，阿特塔的回应相当直接。“很简单，那就是不训练，如果他们从来不训练，自然就不会受伤。但这样做的后果是，当球队需要他们上场时，他们就无法进入比赛节奏；当你要求他们出场时，他们也无法对比赛产生影响。

“这种事情可能发生在球场，也可能发生在训练场上。在我执教的七年里，这种情况从未发生过。但在明天的训练中也可能发生。”

他半开玩笑地说：“你能怎么办？如果我有水晶球，我就会直接告诉大家：‘各位，去按摩浴缸里泡一泡吧，我们明天再见。’”

萨利巴有望回归 炮兵后防迎补强

不过，阿特塔也带来较为正面的消息。法国后卫萨利巴（Saliba）在今夏世界杯期间背部受伤后，已经恢复训练。

他说：“他至少已经恢复训练超过一周。现在最重要的是管理他的训练负荷，包括能够完成多少次训练，以及能否连续参加多堂训练课。

炮兵中卫萨利巴（中）在后场的扫荡能力极强，他的回归将为炮兵后防线注入强心针。（路透社档案照片）

“不过，他目前正在逐步提升自己的能力，争取恢复到良好的竞技水平。接下来几周，我们可以开始让他重新融入球队，观察他的恢复情况，以及何时能够让他重新进入球队名单。”

这名西班牙籍主帅补充说，萨利巴距离复出“仍需要以周为单位计算”，他也无法确定这名法国后卫能否在11月下一次国际比赛日结束后恢复健康。

阿特塔说：“这是一个非常特殊的康复过程，我无法准确告诉你，他的身体会对此作出怎样的反应。”