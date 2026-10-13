（巴黎法新电）一级方程式赛车（F1）星期二（10月13日）宣布与东非国家卢旺达达成一项为期10年的协议，计划自2030年代初起在该国举办大奖赛。这将是自1993年以来，F1赛事首次重返非洲大陆。

多年来，这个东非国家一直积极争取举办F1大奖赛，此前已多次利用足球、篮球等体育项目提升国家形象并吸引外来投资。卢旺达总统卡加梅曾于2024年12月主办国际汽联（FIA）会议期间，正式提出了申办请求。

上一回在非洲举行的F1正赛，还要追溯到33年前由法国传奇车手普罗斯特（Alain Prost）夺冠的第33届南非大奖赛。

Rwanda – host of the African Grand Prix! 🇷🇼



Set to join the F1 calendar in the early 2030s with a purpose-built circuit in Bugesera, Rwanda#F1 pic.twitter.com/FoIT5QnrMN — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

新建专用赛道 赛事覆盖各大洲

F1在官方声明中指出，首届卢旺达大奖赛将在位于该国布格塞拉（Bugesera）的全新专用赛道竣工后举行。F1首席执行官多梅尼卡利（Domenicali）称此举为“具有里程碑意义的一刻”。

他说：“随着卢旺达自下个10年起加入赛历，我们的这项运动将覆盖全球每一个有人类居住的大陆，让这项世界锦标赛比以往任何时候都更贴近全球车迷。非洲一直是F1未来发展的一部分，从一开始我们就决心以正确的方式、与合适的合作伙伴携手重返这片大陆。”

借体育重塑形象 遭质疑“体育洗白”

作为内陆国家，卢旺达至今仍常让人联想到1994年那场惨绝人寰的大屠杀。近年来，该国积极借助体育赛事重塑国际形象、吸引游客，以及展示高效的组织能力以招揽资金。

除了巨资赞助英超球队阿申纳（Arsenal）与法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）之外，卢旺达还与美国职业篮球赛（NBA）合作成为非洲篮球联赛的主要枢纽，并在去年承办了世界公路脚踏车锦标赛。

不过，批评人士指卢旺达此举是在进行“体育洗白”（sports-washing），企图利用光鲜亮丽的体育盛事，掩盖其国内严酷打压异见人士等侵犯人权的行为，但也有观点认为，这是西方的双重标准。

卡加梅在谈及这项协议时说：“今天属于非洲，三十多年来，这项全球顶尖赛车盛事一直缺席这片大陆，而这一协议改变了一切。”

哈密尔顿力挺 南非仍未放弃申请

这项决定无疑会让F1七届世界冠军哈密尔顿（Hamilton）感到振奋。他长期以来一直呼吁F1设立非洲分站，并在2024年曾公开支持卢旺达的申办计划，称卢旺达是他“最喜爱的国家之一”。

在刚刚过去的新加坡大奖赛中，他也再次提到必须在非洲举办大奖赛，当时他说：“我一直强调我们需要在非洲举办大奖赛。对我而言，那是极其重要且美丽的大陆。我们去了其他所有大陆，唯独缺了非洲，这没有任何理由。”

另一方面，此前同样积极争取举办权的南非也表示未放弃希望。南非体育部长马肯齐（Mackenzie）上周回应称，卢旺达筹备时间更长，理应获得举办权，但他补充说：“像意大利一国一年就能举办两场F1比赛，一个拥有55个国家的大陆并非只能有一场。”

他预测南非甚至有望在2030年以前重返F1赛历。