（曼彻斯特路透电） 曼市（Manchester City）主帅马雷斯卡（Maresca）在星期天（10月11日）率队于安菲尔德球场3比0大胜利物浦（Liverpool）后，于星期二（13日）接受采访时表示，在围绕英超联赛对曼市发起的115项财务违规指控风波中，支持曼市的球迷们或许才是受伤害最深的人。

上星期天的比赛，利物浦球迷在曼市球员入场时爆发出阵阵嘘声，并在看台上高唱“降级！降级！”，以此嘲讽曼市因违反英超财务规则而被认定有罪后可能面临的严厉处罚。曼市早前对此全盘否认有任何不当行为，并已正式提起上诉。

这场客场大胜让曼市继续保持了本赛季英超联赛的完美开局，以三分优势领跑积分榜。他们将于星期三（14日）在欧洲冠军联赛主场迎战巴黎圣日耳曼（Paris Saint-Germain）。

马雷斯卡在星期二对记者说：“比赛结束后我们在球场上非常开心，与我们的球迷共享了胜利时光。但老实说，这段时间对于我们的球迷来说，可能比对我或球员们都要艰难得多。

“现实情况要复杂得多，因为如果我是阿申纳（Arsenal）或曼联（Manchester United）的球迷，而你是曼市球迷，我可能会直接对你说：‘嘿朋友，你们是作弊者’，或者诸如此类的话。所以对于他们（曼市球迷）来说，承受的压力显然要沉重得多。”

此外，马雷斯卡还猛烈回击了部分媒体和对手球迷对曼市在安菲尔德球场赛后激情庆祝的批评。这名意大利籍主帅直言，他完全无法理解为什么有人会质问他们在一场击败宿敌的大胜后，尽情享受胜利的喜悦。