（伦敦综合电）英格兰独立足球监管机构（IFR）发表最新报告指出，尽管英格兰足球上赛季创下高达90亿英镑（约152亿新元）的总收入，但前五级职业联赛中却有94%的球会处于亏损状态。机构主席呼吁英格兰足球界必须“在为时已晚之前”采取果断行动，化解这场日益严重的财务危机。

IFR星期二（10月13日）公布了《足球现状》（State of the Game）报告草案。报告披露了令人担忧的财务状况：多达32个球会在没有老板资金支持的情况下无法维持运作超过30天，另有17个球会即便球员完全不领薪水也依然面临亏损。

预计本赛季负债突破50亿英镑

报告预计，到本赛季结束时，英格兰足球的总负债将突破50亿英镑大关，净转会债务约为34亿英镑。与此同时，随着未来一个周期电视转播权收入可能面临停滞或下降，整个行业的财务风险将进一步放大。

IFR主席科根（Kogan）受访时强调：“目前阳光依然灿烂，每年有90亿英镑进账，这恰恰是在资金突然减少、一切为时已晚之前，解决流动性、亏损与债务问题的最佳时机。我们的初衷就是防患于未然。”

“贫富差距”剧增 保护伞资金拟改革

为了改善英格兰足球的财务可持续性，IFR提出了六点行动方案，其中包含改革收益分配机制。数据显示，在2024至2025赛季，英超球会的平均收入已是第二级别英冠球会的8.7倍，而在1992至1993的首个英超赛季，这一差距仅为2.7倍。

针对备受争议的“降级保护伞资金”（parachute payments），报告指出该制度扭曲了竞争，并诱使英冠球会过度支出；但同时也承认从英超降级的球会，平均会面临高达7000万英镑的断崖式收入下跌。

科根透露，英超与英格兰足球联赛（EFL）目前正就新的资助协议展开谈判，其中包括引入根据联赛排名分配资金的机制，以减少降级带来的冲击，并缩小贫富差距。

澄清曼市案未受政治干预

另一方面，针对英超豪门曼市（Manchester City）此前因严重违反英超财务规则被独立委员会裁定有罪一事，科根澄清称，他在处理相关事宜时，并未承受任何政治压力。

曼市目前已提出上诉，并坚持自身清白。如果曼市最终上诉失败，IFR将有权根据其财务违规行为，对曼市所有者（老板）的执掌资格进行重新评估。

科根在曼彻斯特国家足球博物馆受访时强调：“我已明确指出，任何形式的政治干预都将导致我辞去这一职务。可以非常明确地说，我们在这个问题或任何其他议题上，绝对没有受到任何政治压力。”