（基加利综合电）国际汽车联合会（FIA）主席本·苏拉耶姆（Ben Sulayem）证实，一级方程式赛车（F1）2030年起正式重新引入备受车迷期待的V8引擎，并首度揭晓新规引擎的规格细节。

自2014年引入V6混合动力引擎以来，F1动力单元的复杂程度不断攀升。特别是2026年实施的新一代引擎规则大幅提高电池输出比重，导致赛车笨重并增加比赛操控难度，引发多名现役车手的强烈批评。为回应外界对比赛观赏性下降的不满，FIA开始推动经典V8引擎的回归。

赛车减重80公斤 研发成本削减一半

苏拉耶姆在卢旺达首都基加利出席F1重返非洲的新闻发布会时，公布这一重大消息。F1首席执行官多梅尼卡利（Domenicali）当时也在场。

苏拉耶姆透露，2030年亮相的新一代V8引擎主要旨在实现三大核心目标：大幅减轻赛车重量；降低商业门槛；以及重现经典声浪。

新引擎将帮助赛车“瘦身”约80公斤，从根本上解决近年来F1赛车过重的问题，新引擎的研发与制造成本预计削减至少50%，显著减轻车队及引擎供应商的财务压力。新规则将重新带来车迷梦寐以求的高亢引擎轰鸣声，提升现场与电视观赛体验。

获FOM与各大厂商支持

按照F1原定的技术规则周期，现行规则原计划执行至2030年底，新一代动力单元规则原本预计在2031年才会上路。不过，苏拉耶姆明确指出，在获得F1管理公司（FOM）以及各大动力单元制造商的全力支持后，V8引擎的推出时间已确定提前至2030年。

这也意味着，计划于2030年代初举办的卢旺达大奖赛，极有望成为首批见证全新V8引擎轰鸣咆哮的分站赛之一。

苏拉耶姆强调：“这不是FIA单方面的构想。我们已经得到FOM和各大制造商的明确支持，我非常有信心新引擎将在2030年正式亮相。”