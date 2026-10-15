（罗马综合电）皇家马德里（Real Madrid）在新加坡时间星期四（10月15日）的欧冠比赛上演惊天逆转，于比赛最后六分钟连进三球，最终在客场以4比3击败罗马（Roma），让倒戈旧主的主帅莫里尼奥（Mourinho）收获一场难忘的胜利。

莫里尼奥曾在2021至2022赛季率领罗马夺得欧协联冠军，并在随后一个赛季带队闯入欧联决赛。这是罗马七年多来首次在主场参加欧冠，开局气势十足的主队第20分钟率先打破僵局，凭德罗恩（de Roon）在禁区外起脚劲射破门，以1比0领先。

莫里尼奥重返罗马奥林匹克球场，即带领新东家皇马在欧冠击退旧主。（路透社）

然而，罗马的领先优势仅维持五分钟，皇马前锋姆巴佩（Mbappe）便在欧冠生涯第100次出场中，用一记折射入网的射门扳平比分。这也是他在欧冠赛场攻入的第72球，超越皇马传奇劳尔·冈萨雷斯（Raul Gonzalez），跻身赛事历史射脚榜前五。

易边后的罗马攻势如潮，马伦（Malen）在短短六分钟内连入两球，让意甲球队以3比1重新取得领先。罗马主帅加斯佩里尼（Gasperini）尝试通过换人加强防守，不过莫里尼奥的调整更胜一筹。

第83分钟，皇马先由替补登场的埃斯皮（Espi）补射破门，居莱尔（Guler）之后通过角球彻底击溃罗马的防线，连续助攻恩德里克（Endrick）和吕迪格（Rudiger）破门，助队以4比3完成绝杀。

吕迪格（中）为皇马攻进绝杀球，让领先大半场的罗马功亏一篑。（路透社）

此役过后，皇马在欧冠第一阶段前两轮取得两连胜，积六分排在第八位，与身前七支球队同分但因净胜球劣势落后；罗马则在首轮战平后，此役吞下败仗，目前仅积一分排在第25位。

莫帅痛批维尼修斯的禁赛决定

这场比赛也颇具戏剧性。就在开赛前两小时，西班牙足总宣布对皇马前锋维尼修斯（Vinicius）处以四场禁赛的处罚，引起皇马主帅莫里尼奥的不满，并在赛后记者会上形容这一决定“毫无廉耻”。

在上星期六（10日）皇马以1比0击败比利亚雷亚尔（Villarreal）的西甲联赛中，维尼修斯因拉扯对手的头发被红卡罚下。西班牙足总纪律委员会星期三（14日）宣布，维尼修斯因犯规行为被禁赛两场，随后向裁判抗议再被追加两场。

维尼修斯（左二）因拉扯敌将头发被红卡罚下，如今还追加四场禁赛处分，重创皇马的备战工作。（法新社）

这意味着维尼修斯将缺席四场西甲联赛，其中最受瞩目的无疑是10月26日客场挑战巴塞罗那（Barcelona）的国家德比。皇马目前在西甲积分榜上落后领头羊巴塞六分，维尼修斯的缺阵无疑令球队备战这场关键战役增添变数。

莫里尼奥在战胜罗马的欧冠比赛后，直言当局选择在赛前公布处罚的时机令人难以接受。他说：“你们觉得这正常吗？一名来自西班牙球队的球员，即将参加一场对西班牙足球同样重要的比赛，却在赛前两小时才得知自己被禁赛四场？”

他质问，当局为何不能提前或延后公布决定，偏偏要等到球队即将乘坐大巴前往球场时才宣布。“这是一支为西班牙赢得三分的球队，这关乎积分排名，也关乎西班牙足球的声誉，你们却在赛前两小时‘毁掉’一名球员。在我看来，这太不正常了。”