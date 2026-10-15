亚冠二级联赛F组次轮交锋星期四（10月15日）晚在香港旺角大球场点燃战火，我国足球劲旅狮城水手队反客为主，以1比0小胜香港大埔足球会（Tai Po FC），斩获本季亚冠赛事的首场胜利。他们在首场小组赛中主场遭泰国的巴吞联队（Pathum United）以1比1踢和。

这是一个月前刚上任的水手新帅马克·杰克逊（Mark Jackson）第一次带队出国征战，结果成功带队凯旋。

水手队在开局阶段便展现出极强的控球能力，全场控球率更是高达七成，并创造了12脚射门与9次角球机会。

尽管水手队在上半场攻势如潮，但大埔的防线由门将谢家荣等人严密把守，令水手队多次无功而返，双方带着0比0的比分进入中场休息。

易边再战，水手队在下半场伊始便做出人员调整，由日本归化中场仲村京雅接替国脚宋义勇。这一调整后不久，水手队便成功撕破对手防线。第48分钟，外援达特科维奇（Datkovic）接获中场队友哈格（Haag）的助攻后射入全场唯一进球。

落后的大埔随后接连换上数名球员试图反扑，水手队也相应做出应对，包括在第73分钟用前锋曼斯（Mance）换下首发登场的伊尔汗·范迪（Ilhan Fandi）。在水手队密不透风的防守下，大埔全场仅两次射正，未能改写比分。

杰克逊赛后透露，球队在中场休息时做出战术微调，并强调：“在这样的赛事中，定位球往往是破局的关键，我们很庆幸今天成功执行了战术。”

谈及下半场的高压战术，杰克逊直言：“我完全不介意身体对抗，这是我喜欢的比赛风格。我只是觉得比赛需要被管理得稍微好一点。我为我的球员感到骄傲，他们没有被冲昏头脑。”

在本场比赛结束之后，水手一度以4分登上F组榜首，但随着澳大利亚的阿德莱德联队（Adelaide United）随后客场以2比1战胜巴吞联队，两战全胜，水手只能把榜首之位让给阿德莱德联队，退居次席。遭遇小组赛两连败的大埔，目前则以零分在小组四队中垫底。

淡滨尼流浪遭日本队绝杀吞两连败

在稍后进行的G组次轮较量中，另一支代表新加坡出战的淡滨尼流浪则坐镇惹兰勿刹体育场，迎战目前在日本甲级联赛中表现强势的町田泽维亚队（Machida Zelvia）。双方在常规时间内陷入苦战并互交白卷。

然而在下半场伤停补时阶段的最后一分钟（第94分钟），流浪者队防线百密一疏，被町田泽维亚的后卫望月海辉攻入绝杀球，最终以0比1饮恨落败。继首轮客场以1比2惜败于中国上海申花之后，淡滨尼流浪目前在G组遭遇两连败，暂居G组最后。