（萨尔茨堡综合电）19岁小将西塞（Cisse）成为在欧战中上演帽子戏法最年轻的意大利球员，带领意甲豪门“红黑军团”体育米兰（AC Milan）星期五（10月16日）在欧洲联赛客场，以4比0大胜奥地利球会萨尔茨堡（Salzburg）。

这也是自24年前的传奇前锋因扎吉（Inzaghi）以来，首名在洲际赛场上戴帽的体米球员。红黑军团在首轮主场不敌本菲卡（Benfica）后及时反弹，尽管此役在比赛末段少一人作战，仍然收下一场酣畅淋漓的客场大胜。

西塞在开赛49分钟内便包办三球，展现出极其高效的破门能力，也完美回报了主帅阿莫林（Amorim）对他的信任。

阿莫林赛后对这名小将赞赏有加：“他不欠我什么。

“凭他目前的表现，他完全配得上获得出场时间。他知道如何展现爆发力，极具斗志，但在训练和比赛中仍有提升空间。今晚他值得所有的赞美，但他仍有细节需要磨炼，他有着巨大的潜力。”

体育米兰后卫特拉恰诺（Terracciano）在比赛末段因战术犯规被主裁直接出示红卡罚下，但并未影响大局。

同日进行的另一场比赛中，“斑马军团”尤文图斯（Juventus）凭借法国前锋穆阿尼（Muani）在伤停补时阶段的头球破门，在客场以2比1逆转战胜西甲球队塞尔塔维哥（Celta Vigo）。

塞尔塔在开局阶段率先破门，但尤文图斯在下半场展现顽强韧性，先由沃尔特马德（Woltemade）扳平比分，随后穆阿尼完成绝杀，帮助球队在客场全取三分。