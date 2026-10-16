（圣保罗综合电）世界一级方程式赛车（F1）哈斯车队星期四（10月15日）宣布，签下21岁的二级方程式（F2）巴西新星拉斐尔·卡马拉（Rafael Camara），他将于2027赛季正式进军F1赛场，接替法国车手奥康（Ocon）。

奥康上个月已明确表示，他将在效力两个赛季后于年末离开哈斯车队。目前在F2高居积分榜榜首的卡马拉则与哈斯签下了一份多年合约，顺利锁定这个F1席位。

这名21岁的小将在哈斯车队发布的声明中说：“这是我职业生涯中非常重要的一步。”

卡马拉补充道：“我现在专注于以最佳方式迎接这项新挑战。我还有很多东西要学习，非常期待与车队紧密合作。”

此前，哈斯车队曾安排储备车手平川亮、杜汉（Doohan）和F2卫冕冠军福尔纳罗利（Fornaroli）参与试车，但由于卡马拉今年8月在葡萄牙波尔蒂芒举行的私人测试中表现令人惊艳，因此成为了车队的第一选择。

哈斯车队领队小松礼雄在声明中赞赏道：“在葡萄牙的测试计划中，他在适应车辆时间不多的情况下，展现出极佳的驾驭能力。他向我们展示的不只是纯粹的速度，还成功营造了能够发挥自身最佳状态的氛围，这令人印象深刻，他跑出的圈速更是非常特别。”

卡马拉于2022年加入法拉利车手青训营，并在2025年代表Trident车队勇夺三级方程式（F3）年度总冠军。

本赛季，卡马拉代表Invicta车队首次出战F2赛事，截至目前已斩获三个分站冠军和五个杆位。在赛季仅剩最后两站比赛的情况下，他手握七分的优势在车手积分榜上领跑。

进军哈斯后，卡马拉将与同为21岁的英国车手贝尔曼（Bearman）搭档，后者同样来自法拉利青训。

这也是自2016年马萨（Massa）与纳斯尔（Nasr）同台竞技以来，F1赛场上再次出现两名巴西车手。除卡马拉外，他的巴西同胞博托莱托（Bortoleto）下赛季将继续为奥迪车队效力。

在上周末的新加坡大奖赛结束后，哈斯车队以30分在车队积分榜上暂列第7。下一站比赛是10月25日在得克萨斯州奥斯汀举行的美国大奖赛。