本轮英超联赛星期六（10月17日）晚将迎来两场焦点战，“红军”利物浦（Liverpool）和“蓝军”切尔西（Chelsea）都希望全取三分，但客场分别面对“蜜蜂”布伦特福德（Brentford）和埃弗顿（Everton），恐怕均难以打破对手的不败势头。

蜜蜂本赛季开局表现出色，曾先后在主场击败托特纳姆（Tottenham）和切尔西（Chelsea），上轮更在客场两度落后下逼平阿斯顿维拉（Aston Villa），目前六战不败在积分榜上高居第四，展现出争夺欧战资格的潜力。

值得一提的是，蜜蜂上赛季在与红军的两回合交锋中取得四分，包括在主场以3比2击败对手。此番再度交手，蜜蜂主帅安德鲁斯（Andrews）自然希望再借助主场之利，继续巩固球队在积分榜上的优势。

布伦特福德在主帅安德鲁斯（右三）的带领下，以不败战绩取得梦幻开局。（路透社）

红军在上轮英超以0比3惨败给曼市（Manchester City），不仅吞下本赛季联赛首败，也让新帅伊拉奥拉（Iraola）的跨赛季23场正式比赛不败纪录告终。这名西班牙籍教头上赛季带领伯恩茅斯（Bournemouth）取得佳绩，本季加盟红军后则率领新东家在联赛取得两胜三平一负，六轮战罢仅积九分暂列第九，距离榜首已有九分之差。

不过，红军在周中的欧冠赛场及时反弹，客场以6比3击败奥地利球队林茨（LASK Linz），取得欧冠两连胜。其中，红军历史标王巴尔科拉（Barcola）表现抢眼，不仅攻入加盟以来的首球，还上演职业生涯首个帽子戏法，为球队注入信心。

然而，红军在大胜之余仍暴露出防守问题，一度让林茨连追三球，若无法及时改善防守表现，面对主场战绩稳定的蜜蜂，恐怕难以轻松过关。

蓝军近九次客战埃弗顿仅一胜

若昂·佩德罗（中）和老将亨德森上轮分别贡献双响，成为切尔西重返胜轨的最大功臣。（路透社）

作为联赛仅有的三支保持不败的球队之一，埃弗顿本赛季的防守表现不俗，近三场主场联赛有两场零封对手，目前在积分榜上排名第五。不过，他们上轮被赫尔市（Hull City）以2比2战平，暴露出防守漏洞。

进攻方面，埃弗顿前锋蒂埃诺·巴里（Thierno Barry）近期脚风颇顺，已连续两场取得进球，此役将是球队争取主场全取三分的关键人物。若能在本轮继续保持不败，埃弗顿有望追平球队自2006-2007赛季以来的联赛开局不败纪录。

蓝军上轮在主场以5比1大胜伯恩茅斯（Bournemouth），终结此前连续三场不胜的颓势。若昂·佩德罗（Joao Pedro）和亨德森（Henderson）在比赛中均梅开二度，展现出蓝军强劲的进攻火力。

不过，蓝军的防守问题依然令人担忧，球队在英超已连续22场比赛失球，面对埃弗顿必须避免后防再度出现漏洞。历史交锋方面，蓝军过去九次客战埃弗顿仅得一胜，期间更有七场未能破门，心理优势无疑在主队一方。