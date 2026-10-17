（马德里综合电）西班牙豪门皇家马德里（Real Madrid）发表措辞强烈的声明，要西班牙甲级足球联赛主席特巴斯（Tebas）立即辞职。此前，特巴斯将皇马的公关与纳粹德国宣传部头目戈培尔（Goebbels）相提并论，引发轩然大波。

特巴斯指责皇马通过其官方电视频道对外发声的方式，“让人想起戈培尔所使用的宣传机制”。皇马随即予以猛烈回击，痛斥该言论“极具冒犯性”且“在道德上令人作呕”。

皇马在声明中强烈要求特巴斯卸下西甲主席和西班牙足球总会副主席的双重职务。球会说：“一个在西班牙足坛身居两个最高领导要职的人，竟然用纳粹政权的宣传手段来抹黑我们的球会、管理层，以及我们的电视台，皇马认为这是绝对无法容忍且极其严重的事件。”

Tomás Gonzalez Martin y Jesus Urdiola , cada día resulta más difícil distinguir vuestros artículos de un comunicado de la dirección del Real Madrid.Tomas sobretodo te has convertido en su portaCOZ oficial, hasta el extremo de utilizar expresiones idénticas a las que he escuchado… pic.twitter.com/RT5y7HQSC8 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 16, 2026

风波起于特巴斯星期五（16日）在社交媒体X上发表的一篇长文。他在文中写道：“皇马管理层就像在指挥一支传声筒乐队，而皇马电视台就是领唱。他们的套路永远如出一辙：挑选对自己有利的比赛画面，不断重复委屈，煽动外界猜忌，并将矛头指向所谓的敌人。”

他进一步开炮：“这种手段让人想起了纳粹德国宣传部长戈培尔曾用的机制：系统性地重复、刻意塑造一个敌人，并让事实屈从于他们所编造的故事主线。”

尽管特巴斯随后试图灭火，澄清自己只是在类比宣传手段，而非意识形态，但皇马对此完全不买账，直言这种辩解根本无法减轻其言论“有失机构尊严”的恶劣性质。皇马补充道：“这些言论只是特巴斯针对皇马、球会主席佩雷斯（Perez）及其旗下媒体渠道屡次攻击中的又一集闹剧。”

这并非双方首次针锋相对。上个月，特巴斯就曾公开批评皇马，指责其炒作裁判阴谋论。多年来，特巴斯与皇马主席佩雷斯的矛盾早已公开化，特别是在2021年皇马试图脱离体系另起炉灶筹建欧洲超级联赛后，双方的关系势成水火。就在2025年，当皇马就联赛判罚问题向西班牙足总正式致函投诉时，特巴斯曾直斥皇马已经“彻底失去了理智”。