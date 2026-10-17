（伦敦综合电）曼市（Manchester City）主帅马雷斯卡（Maresca）认为，球队在经历了被裁定违反超过100条英超财务规则的风波后，变得更加团结。他还说希望球队在星期六（10月17日）主场对垒伊普斯维奇（Ipswich）的英超联赛比赛中，看到更多的充气香蕉。

曼市在上星期裁决出炉后的首场比赛中，顶住安菲尔德球场内充满敌意的气氛，以3比0击败少一人作战的利物浦（Liverpool），取得联赛开季六连胜。

充气香蕉为球队打气 风潮始于上世纪80至90年代

赛后，马雷斯卡指出，球队必须制造属于自己的“声浪”，以盖过场外风波所带来的干扰。

在这场比赛中，许多曼市球迷带了充气香蕉入场。为什么带充气香蕉入场呢？这其实象征了球迷与球队同在的团结精神。这个风潮始于上世纪80至90年代，当时曼市球迷会带着充气香蕉到球场观赛，希望在球队场上表现不佳、处境艰难的时期，为现场增添欢乐气氛。

因此马雷斯卡认为，在外界猛烈批评声浪不断的情况下，充气香蕉的回归成为了一种鲜明的视觉象征，展现了球迷和球队的态度。

这名意大利籍主帅说：“这真的很棒。我之前并不了解香蕉背后的历史，但我希望明天能在球场里看到很多香蕉。

“我认为，这能为球迷和球场里的每一个人营造很好的气氛。”

他补充说：“我记得鲁本（迪亚斯，Ruben Dias）说过，人们不喜欢曼市赢球，但我们就是喜欢赢球。我认为，这是要传达给所有人的一个很好的信息。

“我认为，自从这场风波发生后，至少从我个人的角度来看，我确实感觉到球迷、球会和球员们都更加团结了。”

马雷斯卡还说，现在就连他的孩子，也开始向他讨要香蕉。

他说：“我有四个孩子，他们已经向我要香蕉了。不过，明天他们会到球场看比赛，到时我们再看看吧。”

尽管曼市在本周中的欧冠联赛以2比4不敌卫冕冠军巴黎圣日耳曼（PSG），但他们至今在联赛六战全胜，高居英超积分榜榜首。