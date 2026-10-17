急需在英超斩获积分以摆脱低迷困境的“红魔”曼联（Manchester United），将在新加坡时间星期天（10月18日）晚上客战宿敌利兹（Leeds）。面临40年来最差联赛开局及内讧风波的曼联士气低落，做客防线稳健的利兹，恐难逃被落井下石的命运。

同日深夜出战的“炮兵”阿申纳（Arsenal）则将客场挑战诺丁汉森林（Nottingham Forest）。后者进攻乏力，炮兵必全力冲击各项赛事三连胜，以紧追榜首的曼市（Manchester City）。

卡里克称马丁内斯事件已翻篇

曼联目前正处于各项赛事连续五场不胜（三负二和）的阴影中，球队在前六轮英超中仅尝一胜，目前仅排在积分榜第13位。陷入40年来最差开局后，曼联主帅卡里克（Carrick）已经风光不再。

在星期二（10月13日）欧冠客场0比2不敌体育马德里（Atletico Madrid）后，后卫利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）接受访问时公开炮轰技术总监威尔考克斯（Wilcox）在转会市场引援不力，暴露出球队内部的深刻矛盾。

不过，面对巨大压力，卡里克却认为本仗前往利兹主场，是曼联打翻身仗的最佳时机。

他说：“星期天的比赛是很棒的一场对决。无论是对我们、对球会、对历史还是对球迷而言，这都是一场无与伦比的比赛。与这场比赛有关的一切都很棒，我们一定会做好充分准备。”

他也在赛前记者会上说，马丁内斯的事件已经翻篇，这名阿根廷后卫也会是星期天大名单中的一员。

利兹则在主帅法尔克（Farke）带队下表现不俗，目前积九分暂列第七。尽管上轮1比2不敌阿申纳，但利兹在比赛一开始表现较优，率先进球，而他们的主场威力也十足，各项赛事近八场主场赛都能保持不败（五胜三和），且五次零封对手。面对陷入内忧外患的曼联，利兹势必借地利之便痛击对手。

Last time we went to Leeds, Matheus struck 💥🇧🇷 pic.twitter.com/EFotHz2BJr — Manchester United (@ManUtd) October 17, 2026

阿申纳本季运动战火力全开

相比曼联的焦头烂额，阿申纳近年来在主帅阿特塔（Arteta）的执教下正逐渐重现辉煌。

阿申纳上赛季频频利用定位球得分，表现让人难以信服，但这支上赛季英超冠军在本周中欧冠3比0完胜法甲球队里尔（Lille）后，本赛季21个进球中已有多达20球源自运动战配合，展现出极其高效的阵地战打法。

伤情方面，西班牙后腰苏维门迪（Zubimendi）有望复出，后卫因卡皮耶（Hincapie）、萨利巴（Saliba）及边锋佐利斯（Tzolis）则继续挂伤号。但此前在欧冠仅替补上场的萨卡（Saka）、队长厄德高（Odegaard）及前锋哈弗茨（Havertz）预计将重回首发阵容，整体战力依然凌厉。

诺丁汉森林本赛季攻击力孱弱，六轮仅有五球入账。主帅格拉斯纳（Glasner）带队战绩低迷，他执教的近29场英超仅得五胜，且中场核心吉布斯—怀特（Gibbs-White）本场因腿部肌肉拉伤出战成疑。

尽管森林过去两个赛季均在主场闷和阿申纳，但面对士气正盛的炮兵，主队恐难阻客队全取三分。