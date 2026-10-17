（马德里法新电）皇家马德里（Real Madrid）主帅莫里尼奥（Mourinho）星期六（10月17日）称，如果他是边锋维尼修斯（Vinicius），今年夏天就会选择离开这家西甲豪门。

维尼修斯上星期在皇马战胜比利亚雷亚尔（Villarreal）的西甲联赛中，因拉扯对手头发被红卡罚下，并遭禁赛四场，因此将缺席10月25日对垒领头羊巴塞罗那（Barcelona）的西班牙国家德比。

现年26岁的维尼修斯自2018年加盟皇马以来，也经常成为对方球迷针对的对象，多次遭受种族歧视辱骂。

谈到维尼修斯，莫里尼奥说：“他是一个很出色的年轻人，很容易与人建立良好的关系。

“他是个非常棒的孩子。他能够在经历了这一切后继续生活、坚持下去，依然保持笑容，真的很不容易，值得大家给予他极大的肯定……

“如果我是他，我可能不会留在这里了。今年夏天，我大概会设法离队，转投另一个联赛、另一个国家，去一个有竞争对手、但球迷和球场都尊重我的地方。”

然而，维尼修斯今夏却选择与皇马续约至2032年。

莫里尼奥：维尼修斯热爱皇马 热爱球会和这座城市

莫里尼奥指出：“这正是因为他热爱皇马，热爱这家球会和这座城市，也相信情况会有所改善，所以他选择续约，而且依然保持笑容。

“没有任何人……好吧，别人确实可能对他产生负面影响，毕竟他也是人……但没有人能够夺走他对生活、工作以及与队友相处的热情。没有人能做到这一点。”

莫里尼奥在皇马本周中以4比3击败罗马（Roma）的欧冠联赛中途就把维尼修斯换下。这名边锋至今仍未完全恢复状态，尚未重现他在安切洛蒂（Ancelotti）执教时期两度协助皇马赢得欧冠冠军时的出色表现。

莫里尼奥也说，很庆幸维尼修斯最终只被禁赛四场。他说，自己原本以为西班牙足总纪律委员会中某些幕后人物“还会额外多罚他一两场”。