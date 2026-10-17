“蓝军”切尔西（Chelsea）在新加坡时间星期六（10月17日）晚以2比0，在客场送给“太妃糖”埃弗顿（Everton）本赛季英超首败，以久违的零封方式迎来联赛两连胜。

凭借边锋内托（Neto）在下半场的双响，蓝军时隔九个月再次在联赛中完成零封，在积分榜上升至第四位。

不过，切尔西在埃弗顿的新球场——希尔迪金森球场收下的这场胜利也蒙上阴影。阿根廷门将埃米利亚诺·马丁内斯（Emiliano Martinez）在第66分钟与埃弗顿球员布兰斯韦特（Branthwaite）发生严重碰撞，双双倒地。布兰斯韦特随后起身，但马丁内斯久久不起。多名医护人员入场为马丁内斯进行紧急治疗，之后被担架抬出送医。

Emi Martinez is reportedly being taken to hospital after clashing heads with Jarrad Branthwaite.



There was a nine-minute delay while Martinez was treated on the pitch and moved onto a stretcher.



Branthwaite was able to continue after being assessed. pic.twitter.com/EUMlHgJlOt — BBC Sport (@BBCSport) October 17, 2026

功臣内托赛后将这场胜利献给马丁内斯，他说：“说实话，我们确实需要一场零封。我认为我们踢出了一场非常棒的比赛。

“这非常重要。我们知道客场作战总是很艰难，哪怕是在主场也没有轻松的比赛。我们展现出信念与强烈的求胜欲望来到这里，能拿到这个结果我真的很开心。”

首次率领蓝军零封对手的新帅阿隆索（Alonso）赛后也感到满意，他说：“我们需要完成更多零封，拿到首场零封的感觉真好，我们需要沿着这条轨道继续前行。”

他也透露了马丁内斯的情况：“据我所知，他离开球场时意识是清醒的……现在他正在医院接受预防性检查。”

比赛火药味十足 裁判上半场就亮五黄卡

赛前，埃弗顿是联赛仅有的三支保持不败的球队之一。他们本赛季的防守表现不俗，近三场主场联赛有两场零封对手。而上轮大胜伯恩茅斯（Bournemouth）的蓝军也来势汹汹，两队随即在埃弗顿主场展开了贴身肉搏。

双方多次凶狠的铲球和拼抢让现场蔓延着火药味，球迷的嘘声和欢呼声接连响起，现场也一度险些上演全武行，主裁蒂尔尼（Tierney）因此在首34分钟就给出了全场七张黄卡中的五张。

而他没有给出的黄卡也引来不少嘘声。上半场进入尾声时，罗杰斯（Rogers）对加纳（Garner）粗暴犯规，但此前已领到一张黄卡的罗杰斯没有吃到第二张黄卡，让半场结束时全场响起了猛烈嘘声。

内托双响锁定胜局

虽然埃弗顿在上半场顶住了对手的抢攻，但在易边再战仅44秒后，切尔西就打破了场上僵局。罗杰斯在靠近底线附近送出倒三角回传，找到了在禁区内完全无人看守的内托。后者顺势用左脚扫射，将球攻入球门底角。

在马丁内斯伤退后，替补登场的切尔西门将彭德斯（Penders）迎来首秀，他以21岁的年纪成为蓝军在英超上场的最年轻门将。

内托接着在第90分钟为蓝军锁定胜利。亨德森（Henderson）主罚的自由球遭埃弗顿防守球员封堵，球随后落在禁区内的内托脚下，后者轻松推射破门，将比分改写为2比0。