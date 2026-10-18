（曼彻斯特综合电）曼市（Manchester City）在星期六（10月17日）的本轮英超联赛中，凭借挪威前锋哈兰德（Haaland）的梅开二度，在主场以3比2有惊无险地拿下伊普斯维奇（Ipswich），继续以全胜的完美战绩领跑。

在周中的欧冠输给巴黎圣日耳曼（PSG）之后，曼市主帅马雷斯卡（Maresca）吞下执教的正式比赛首败。不过，曼市此役顶住了伊普斯维奇的顽强抵抗，取得七连胜后继续领跑英超积分榜，领先排名第二的卫冕冠军阿申纳（Arsenal）六分。马雷斯卡也成为首位前七场英超比赛都获胜的新上任主帅。

曼市目前正就违反114项英超财务规则的裁决提出上诉，并否认存在违规行为。但这些场外的不确定因素似乎并未影响球队，本场比赛共有创纪录的6万零817名观众到场观赛，现场不时爆发出支持的呐喊声。

开赛第19分钟，曼市边锋多库（Doku）通过犀利的突破撕开防线，福登（Foden）随后转身完成破门，以1比0取得领先。不过，伊普斯维奇两分钟后便扳平了比分，前田大然摆脱防守后将球送入网窝，追成1比1。

福登（右三）为曼市首开纪录，但这一优势仅维持两分钟，就被伊普斯维奇追平。（路透社）

哈兰德之后在第34分钟和第69分钟梅开二度，帮助曼市把领先的优势扩大到3比1。这名挪威锋霸第85分钟本有机会上演帽子戏法，但因进攻发起阶段越位在先，而被判无效。虽然伊普斯维奇在补时阶段通过弗莱明（Flemming）踢进罚球扳回一城，但曼市仍以3比2笑到最后。

胜利背后的惨重代价

虽然曼市此役全取三分，但科瓦契奇（Kovacic）、马特乌斯·努内斯（Matheus Nunes）和奥赖利（O’Reilly）均因伤退场，塞梅尼奥（Semenyo）也显得步履蹒跚。考虑到曼市正处于10天要踢四场的艰难赛程，这场胜利的代价尤为沉重。

更不利的是，哈兰德也没有留下来向球迷致谢，而是一瘸一拐地走回球员通道，这让本就笼罩在曼市头顶的阴云又多了一层隐忧。马雷斯卡赛后说道：“我不知道（哈兰德的伤情如何）。我问过他，他说自己没问题。所以希望没什么大碍。”