韩国羽毛球“大魔王”安洗莹星期天（10月18日）在丹麦羽毛球公开赛（超级750赛）创历史，三局逆转战胜日本女单山口茜，卫冕成功。根据世界羽联统计，这是她拿下的第47座国际赛女单冠军（不包括区域型运动会），超过印度尼西亚名宿王莲香保持的46冠纪录。

安洗莹在首局21比23惜败的情况下，以21比14、21比18连扳两局胜出，拿下和三号种子山口茜交锋的10连胜，卫冕丹麦赛冠军。这也是她今年获得的第九座冠军。

她在第三局5比11落后的情况下展现极强心理素质和球技，拿下接下来12分中的11分，以16比12反超，奠定胜局。

Blockbuster final sees An Se Young 🇰🇷 and Akane Yamaguchi 🇯🇵 go all out.#BWFWorldTour #DenmarkOpen2026 pic.twitter.com/gdlPytu793 — BWF (@bwfmedia) October 18, 2026

男单方面，法国的新科世界冠军拉尼尔（Lanier，七号种子）经过三局鏖战以21比15、13比21、21比13打败丹麦的五号种子安东森（Antonsen），粉碎后者在主场称王的希望。

在今年4月宣布退役的丹麦传奇安赛龙（Axelsen）在主办方安排下于男单决赛前也出场，接受主场球迷的欢呼，向他伟大的职业生涯致敬。

马国两双打一冠一亚

马来西亚有两对双打闯入决赛，取得一胜一败。女双陈康乐和蒂娜（二号种子）直落两局以21比18、21比11打败本届赛事决赛的唯一非种子球员、日本的铃木阳向和山北奈绪，让马国女双时隔18年再赢得丹麦赛冠军。

不过，男双四号种子谢定峰和苏伟译面对印度尼西亚的三号种子阿尔菲安和菲克里，8比21、11比21完败，无缘为马国拿下第二冠。

最早开打的混双决赛则和去年的对阵相同，也是中国内战，只不过这次成绩颠倒。去年落败的赛会二号种子蒋振邦和魏雅欣以21比18、8比21、21比16力克头号种子兼队友冯彦哲和黄东萍夺冠。