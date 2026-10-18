（利兹综合电）英超联赛于星期天（10月18日）晚展开“玫瑰德比”，“红魔”曼联（Manchester United）没能守住优势，最终在客场以1比1无奈被利兹（Leeds）逼平，前七轮战罢仅获得七个积分，创造队史英超同期最低积分纪录（此前最低为2024-25赛季的八分），排名第13位。

上赛季带队后程发力重返欧冠的红魔主帅卡里克（Carrick），本赛季转正之后的执教表现出现断崖式下滑。在周中的欧冠客场不敌体育马德里（Atletico Madrid）后，红魔在各项赛事已经连续五场比赛没有品尝到胜利的滋味。

面对暂居英超第七的利兹，红魔第10分钟获得一次自由球机会，布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）主罚向后点传球，但力度过大直接出了边线。第26分钟轮到利兹获得自由球，但埃尔韦迪（Elvedi）的头球被红魔门将神勇扑出。

第27分钟，蒂勒曼斯（Tielemans）斜传给姆伯莫，后者头球攻门稍稍偏出，未能打破场上僵局。不过，两人在第34分钟弥补了遗憾，蒂勒曼斯右路推进后横传门前，姆伯莫拍马赶到铲射破门，助红魔以1比0先开纪录。

姆伯莫（中）上半场攻破利兹龙门，但曼联没能将优势守到终场。（路透社）

易边再战，利兹通过一次角球进攻扳平比分，卡尔弗特—卢因（Calvert-Lewin）在乱战中抽射建功，帮助球队将比分追至1比1。第88分钟，费尔南德斯在禁区外迎球怒射被队友挡出，红魔只能战平利兹。

布赖顿大胜暂升第二

同时进行的其他比赛中，布赖顿（Brighton）在前10分钟就领先三球的情况下，主场以5比0轻取水晶宫（Crystal Palace），先赛一轮下反超阿申纳（Arsenal），升上积分榜次席。

水晶宫开场仅四分钟便送出乌龙大礼，布赖顿随后在第七分钟和第10分钟由迭戈·戈麦斯（Diego Gomez）和阿亚里（Ayari）各进一球，迅速建立起三球的优势。其中戈麦斯的进球更是从中场附近的超远距离得分，令人拍案叫绝。

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Diego Gomez from the halfway line 😮‍💨 pic.twitter.com/f8vHcluSbf — Premier League (@premierleague) October 18, 2026

易边第49分钟，布赖顿中锋科斯图拉斯（Kostoulas）补射破门，加上欣谢尔伍德（Hinshelwood）第84分钟锦上添花，助队以5比0大胜水晶宫。

布赖顿在主场以五球痛宰水晶宫，暂时升上积分榜次席。（路透社）

伯恩茅斯（Bournemouth）则凭塔韦尼耶（Tavernier）和埃瓦尼尔森（Evanilson）在上下半场的闪击破门，主场以2比0战胜10人作战的桑德兰（Sunderland），取得联赛首胜后升上第15位。