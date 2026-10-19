（诺丁汉综合电）卫冕冠军阿申纳（Arsenal）在新加坡时间星期一（10月19日）凌晨结束的英超客场联赛1比0小胜诺丁汉森林（Nottingham Forest）的比赛中，全场仅有一次射正，主帅阿特塔（Arteta）赛后为球队的表现辩护。

马杜埃凯（Madueke）在第80分钟的折射破门，是“炮兵”阿申纳全场唯一一次打在门框范围内的射门。尽管这足以带来一场宝贵的胜利，但阿特塔的球队在绝大部分比赛时间里都明显缺乏进攻威胁。

阿特塔说：“我们本赛季已经踢了11场比赛，赢了10场。因此，我们正在积累在各种不同环境下赢球的方式。

“我们知道自己很难在前20或30分钟破门。我们面对的森林队不会有什么不同，因为他们训练非常有素。他们在禁区前摆了一棵‘圣诞树’，我们根本没有施展的空间。你必须踢得极其精细。

“否则，你就必须在禁区内制造大量混乱，无论是在运动战中还是通过定位球。”

Getting the job done on Trentside ✊



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马杜埃凯此前落选图赫尔（Tuchel）最新一期的英格兰国家队大名单。本场比赛，他在半场休息时替补登场，换下表现低迷的埃泽（Eze），结果为球队攻入制胜球。阿特塔也在赛后高度赞扬这名24岁边锋的态度。

阿特塔说：“谈到马杜埃凯，你看我脸上都带着笑容，因为他是一名个性非常特别的孩子。他在更衣室里非常讨人喜欢，很擅长与大家建立联系和交流。

“他真的很特别。我记得看过一个采访，当时有人问我们队的几名队员：如果你遇到困难时会给谁打电话，结果有几个人说是马杜埃凯，这让我挺惊讶的。

“但我认为这是对他极大的赞扬，也证明他是怎样一个人。他现在的状态很好。”

阿特塔补充说：“我认为国际比赛日之后，他展现出不一样的特质——另一种强烈的斗志与决心，在行动上也更加坚定。他现在正成为能够决定比赛走势的人，这正是我们对像他这样的球员所期望的。”

森林跌入降级区

这是诺丁汉森林本赛季在主场遭受的第三场0比1败仗。在格拉斯纳（Glasner）执教下，森林队正艰难适应着新生活。在比赛尾声错失两次绝佳扳平机会后，他们已经在各项赛事的连续五个主场比赛中未能取得进球。

这也是他们遭受的联赛三连败，七轮过后目前已滑落至降级区。

格拉斯纳赛后说：“做了五场采访，被问了五次同样的问题。我想这就是答案。这感觉非常残酷，也很不公平，但我们必须承认我们确实还欠缺一些东西。

“今天我认为球队在防守端的许多方面都做得相当出色，达到顶尖水准。全场只给对手一次射正，而那次射正偏偏折射入网，然后你就输掉比赛，这让人感觉更加难以接受。

“我们欠缺的是：在每一场比赛中我们都有属于自己的机会，但我们没能把握住。”