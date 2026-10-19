（马德里法新电）法国球星姆巴佩（Mbappe）星期天（10月18日）梅开二度，率皇家马德里（Real Madrid）在西甲联赛中以4比1大胜塞维利亚（Sevilla），升至积分榜第三位。

有肘击嫌疑并逃过红卡判罚的居莱尔（Guler）在第30分钟轰入世界波先拔头筹，随后姆巴佩上下半场各入一球双响，迪奥曼德（Diomande）则在第80分钟攻入一记远射，助莫里尼奥（Mourinho）执教的皇马在积分榜上超越贝迪斯（Betis）。

姆巴佩的首个进球技惊四座，他在第37分钟于塞维利亚禁区边缘完成一记漂亮的“马赛回旋”（360度过人）破门；他的第二个进球则来自第63分钟的一记“勺子”罚球。塞维利亚在客场的唯一进球则来自布埃诺（Bueno）在第80分钟的破门。

卫冕冠军巴塞罗那（Barcelona）在前一天大胜贝迪斯（Betis）后，在下周上演的“国家德比”之前领先皇马六分，体育马德里（Atletico Madrid）夹在这两支西甲豪门之间暂列第二。

皇马抱怨声中等待国家德比

莫里尼奥接受皇马电视台采访时说：“我们踢出了一场伟大的比赛……我们是一个团队，正在为提升而努力，我们在一起合作的时间还很短。

“鉴于皇马的规模，很难像其他俱乐部的教练那样享有平静，但我们在充分利用每一分每一秒。”

莫里尼奥本场派上迪奥曼德，顶替停赛的巴西翼锋维尼修斯（Vinicius）出任左翼，并安排居莱尔进入中场。维尼修斯上周末因扯对手头发领到红卡被罚下，引发马德里方面对裁判的强烈不满。

在伯纳乌球场，皇马球迷高唱口号并举起横幅抗议西甲主席特巴斯（Tebas）。特巴斯此前声称，皇马企图抹黑裁判的策略类似于纳粹宣传部长戈培尔（Goebbels）的手法。

“银河战舰”皇马及其新帅莫里尼奥最近几周对西班牙裁判的执法表达了强烈不满。

A lucky escape for Arda Guler?



Sevilla want a card given against the Real Madrid midfielder for this action off the ball on Peque Fernandez. pic.twitter.com/CekD8BUG8s — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 18, 2026

塞维利亚抱怨判罚

不过这一次，随着皇马轻松取胜，对裁判判罚怨声载道的反而是塞维利亚。上半场中段，原本沉闷的开局被打破，居莱尔疑似肘击塞维利亚球员佩克（Peque），但未受到裁判处罚。

极其不满的塞维利亚主帅普拉萨（Plaza）说：“如果在11人对11人的比赛中，他们毫无疑问配得上胜利，但我们被剥夺了开启另一场比赛的机会。

“我们被剥夺了11人打10人的机会。从那一刻起，我再也不想谈论这场比赛了。我们本应该从第25分钟开始就占有人数优势。”

这名主帅还暗示“阴谋论”，认为居莱尔没被罚下，可能因为不想让皇马在下周的国家德比前就“落后巴塞九分”。

莫里尼奥则说，自己没有看到任何能证明居莱尔肘击佩克的重播画面。

在较早开打的其他比赛中，皇家社会（Real Sociedad）客场5比2大胜垫底的马拉加（Malaga），升至积分榜第五；维哥（Vigo）2比1击败阿拉维斯（Alaves）；奥萨苏纳（Osasuna）则以2比0战胜桑坦德（Santander）。