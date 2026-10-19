（伦敦综合电）在“蓝军”切尔西（Chelsea）上星期六（10月17日）客场以2比0战胜埃弗顿（Everton）的英超联赛中，因重伤被担架抬出场的切尔西门将埃米利亚诺·马丁内斯（Emiliano Martinez）已成功接受下颚手术，他预计自己“几周内”就可伤愈归队。

这名在2022年世界杯上的阿根廷夺冠功臣，是在下半场与埃弗顿后卫布兰斯韦特（Branthwaite）争顶时相撞。虽然两人之后都倒地，但布兰斯韦特随后起身，马丁内斯则久久不起。在多名医护人员入场为马丁内斯进行紧急治疗长达八分钟后，这名阿根廷人最终被担架抬出，送院继续治疗。

据切尔西赛后透露，马丁内斯在撞击后下颚骨折，主帅阿隆索（Alonso）也透露他出现脑震荡的现象。

不过，马丁内斯星期天（18日）已在个人社交媒体上报平安，他附上一张自己躺在病床上的照片，并写道：“感谢大家发来的慰问信息。手术很顺利。

“最重要的是，我们赢下比赛，而且保持零失球。我几周后就会回来。”

比利时小将完成英超处子秀 料替蓝军把守球门

马丁内斯缺阵期间，彭德斯（Penders）预计将顶替他把守蓝军球门。这名21岁的比利时门将在对阵埃弗顿的比赛中替补登场，完成英超处子秀。

彭德斯于2024年8月从比利时亨克（Genk）加盟切尔西，过去两个赛季均被外借锻炼，其中上赛季曾效力法甲球队斯特拉斯堡（Strasbourg）。

34岁的马丁内斯则是今夏才从阿斯顿维拉（Aston Villa）转投切尔西怀抱。值得一提的是，他不仅协助阿根廷夺得2022年世界杯冠军，还在上赛季协助维拉赢得欧洲联赛冠军。

如果马丁内斯因伤缺阵至11月的国际赛期，那么他在手术后三周内只会错过四场比赛。不过，这几场比赛都相当关键。

切尔西本周末联赛在主场迎战同城宿敌托特纳姆（Tottenham），随后在英格兰联赛杯第四轮中客场挑战利物浦（Liverpool），万圣节当天于英超联赛中迎战曼联（Manchester United），之后再客战实力不俗的桑德兰（Sunderland）。