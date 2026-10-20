曾在多届残奥会为我国共计斩获七枚金牌的游泳名将叶品秀，近日获授格拉斯哥大学的荣誉学位，以纪念大学创校575周年。

格拉斯哥大学近日在狮城举行了一场特别庆祝活动，并向为我国夺得最多残奥奖牌的叶品秀颁授荣誉学位。这名运动员因卓越的体育成就，以及致力于推动社会共融、为残障人士争取更多机会而获得表彰。

叶品秀在2008年北京残奥会上创造历史，成为新加坡首名残奥金牌得主。此后，她逐渐确立自己作为世界顶尖残奥游泳选手的地位，再添六枚残奥会金牌，并赢得八个世锦赛冠军。

在运动员生涯之外，她也利用自身的公众影响力，提高社会对残障人士所面临障碍的认识，并鼓励社会为他们创造更多参与体育运动的机会。

现年34岁的叶品秀说：“能够获得格拉斯哥大学颁授的荣誉学位，我深感无上光荣。这所大学拥有575年的历史，并以卓越的国际声誉著称。能够成为获此殊荣的少数新加坡人之一，我深感荣幸。

“我一直很欣赏格拉斯哥大学致力于为不同背景的人敞开大门，以及开展能够为世界带来切实改变的研究。教育能够改变人生、创造机会。这个群体培养了许多杰出的变革推动者，因此，这份荣誉对我意义重大。我衷心感谢大学给予我这份肯定。”

格拉斯哥大学校长：叶品秀成就非凡

格拉斯哥大学校长兼副校监斯科菲尔德教授（Schofield）说：“在格拉斯哥大学庆祝创校575周年之际，能够在新加坡向叶品秀授予荣誉学位，我们深感欣喜。”

格拉斯哥大学校长斯科菲尔德（左）、副校长雷切尔·桑迪森教授（右）见证我国泳将叶品秀（中）获颁荣誉学位。（格拉斯哥大学提供）

“叶品秀展现了天赋与努力能够成就怎样的非凡成果，同时也一直致力于为他人争取更多机会。在我们庆祝那些成就格拉斯哥大学全球化特色的人物与联系之际，能够表彰她所作出的贡献，我们深感荣幸。”

格拉斯哥大学本部位于苏格兰，学校创立于1451年，是苏格兰历史第二悠久、英国第四古老的大学。