（曼彻斯特综合电）英超豪门曼市（Manchester City）违反114项英超财务规则，英国《每日邮报》独家爆料，球队可能面临大幅扣分，确定他们降级至英冠联赛，并在英冠至少待上两个赛季。

英超独立委员会此前认定，曼市在2009年至2018年间涉及多达114项违反英超财务规则的行为，包括未如实提供赞助收入与营运成本等财务资讯，曼市正就这项裁决上诉。

《每日邮报》首席体育撰稿人霍尔特（Oliver Holt）星期一（10月19日）写道，曼市的上诉结果到明年1月尾前可能都不会出炉，不过英超正打算在曼市的上诉结果出炉前，公布对他们的处罚。

他写道：“据知情人士透露，最可能的处罚是大幅扣除积分——这将导致曼市降入英冠联赛，外加一笔巨额罚款。

“此外，处罚还可能包括进一步扣除积分，从而实际上确保曼市至少再踢英冠联赛多一个赛季。”

他说，曼市下赛季可能直接降级到第四级别的英乙联赛开始征战，而不太可能马上被逐出英超联赛，因为那将让英超和管理英冠、英甲和英乙联赛的英格兰足球联赛（EFL）陷入前所未有的混乱之中。

曼市目前在英超联赛取得七战全胜，领跑积分榜，一旦他们被大量扣分，目前排名第二的阿申纳（Arsenal）卫冕希望将增加不少。