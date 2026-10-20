（曼彻斯特综合电）英超豪门“红魔”曼联（Manchester United）后卫马圭尔（Maguire）说，队友利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）炮轰管理层的风波已经过去，他们不再纠结于这个事件。

马丁内斯上星期天（10月18日）出战球队对垒利兹（Leeds）的比赛，随队在埃兰路球场以1比1握手言和，他在中场休息时被换下。

后卫马圭尔赛后接受采访时被媒体问及马丁内斯一事，他指出全队已经翻过这一页。

他说：“过去一周出现很多议论。其实每个星期都有这样的情况，只是过去一周尤其多。利桑德罗已经站出来道歉，我们已经翻过这一页。

“他今天上场了，我认为他上半场的表现非常出色，这值得肯定。希望他没有遭遇严重伤病，我们能尽快让他回归阵容。”

在上星期三（14日）的比赛中，曼联在欧洲冠军联赛客场不敌体育马德里（Atletico Madrid），马丁内斯随后炮轰技术总监威尔科克斯（Wilcox），批评球队在夏季转会窗缺乏引援投入，不过他后来为自己的言论道歉。

卡里克：激烈言论并非大事

曼联主帅卡里克（Carrick）说，马丁内斯的激烈言论对于整个团队而言，不是什么大事。

当被问及队友的批评是否影响更衣室的团结时，马圭尔继续说：“为这家俱乐部效力，更衣室的凝聚力总会受到考验，尤其是在球队无法赢球的时候。我们的表现远不够好，无法像上赛季那样赢下那么多比赛。

“我们每个星期都会受到考验，队员们必须学会适应。他们必须从自身寻找力量，帮助整个团队渡过难关。我们会团结一致，重新出发。星期四还有重要的比赛（欧冠对垒意甲球队科莫，Como），我们会全力以赴。”

曼联在本赛季英超联赛的前七轮比赛中仅拿到七分，主帅卡里克此前承认，球队目前的处境“看起来并不理想”。