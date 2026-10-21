（曼彻斯特路透电）英国全新成立的独立足球监管机构主席科根（Kogan）星期三（10月21日）说，在曼市（Manchester City）就认定其违反114项英超财务规则的裁决完成上诉程序后，这个监管机构可能发起自身的独立调查，并有权勒令违规球会老板出售球队。

科根强调，监管机构将根据自身的审查标准评估球队老板及高级管理人员的行为，如果他们未能达标，监管机构有权免去他们的职务。

科根在“The Rest Is Football”播客节目中对主持人说：“如果我们认为拥有人经营球会的方式既不合规、不公平，也不得体，我们有权要求他们退出球会。”

当被联合主持人坎贝尔（Campbell）追问球会老板是否能够拒绝时，科根说：“不，不，不。我们拥有做到这一点的绝对权力。”

独立足球监管机构成立于2025年7月，旨在维护英格兰足球的财务可持续性，拥有监督球会所有者与董事，并在球队面临财务风险时进行干预的职权。

在曼市就裁决提起上诉之际，这个监管机构的职权成为各方关注的焦点。科根说，监管机构将等相关法律程序彻底走完后，再决定是否发起单独的调查。他说：“在看到所有这些问题都得到解答之前，我不会被迫对此事做出任何预判。届时我们将必须决定是否要发起自身的调查，并决定采取何种行动。”

他强调：“预先作出判断将是一个巨大的错误。”

科根指出，监管机构的角色与英超联赛有所不同，因为前者重点在于管理球会的个人，而不是对球会本身施加体育层面的惩罚。“我们将根据所有权，以及高级董事与高管的标准来进行评判。我们将评估这些个人的行为。我们不像英超联盟那样，能够对俱乐部本身采取罚款或扣分等惩罚措施。”

科根还提到，在这个机构的立法框架下，监管机构并不能自动阻止有国家背景的资本收购英格兰球会。

他说：“举个例子，立法并不允许我们仅仅因为对方是挪威主权基金就直接封杀，我们很大程度上受到立法制定方式的约束。”