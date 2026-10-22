（伦敦路透电）国际动物权益组织“善待动物组织”（PETA）星期三（10月21日）敦促英超球队水晶宫（Crystal Palace），让名为“凤凰”（Phoenix）的美洲白头鹰吉祥物退役。

PETA强调，充满喧嚣的足球场对猛禽而言绝非合适的生活环境，这不仅会给鸟类带来极大的精神压力，还可能对现场观众和鸟类本身构成安全风险。

自1973年获得“老鹰”绰号以来，水晶宫于2010年首次引入老鹰作为主场比赛日吉祥物。凤凰于2024年8月以四个月大的年龄正式亮相，接替于2020年去世的前任吉祥物凯拉（Kayla）。

PETA在写给水晶宫首席执行官莎伦·莱西（Sharon Lacey）的信函中，引用此前体育赛事中涉及鸟类的不幸事件，其中包括2015年联赛杯比赛中，一名查尔顿（Charlton Athletic）球迷试图拳击凯拉的恶劣先例。

PETA在信中写说：“一个挤满狂热球迷、灯火通明的体育场绝非动物该处于的地方。在这样的环境下，鸟类极易受到惊吓、迷失方向并陷入恐慌——从而将它们自身和现场其他人置于险境……

“当老鹰被用于展览和娱乐表演时，它们被剥夺展现自然习性的机会，这会导致极大的挫败感与精神压力。野生动物不属于足球场……

“白头鹰被广泛视为自由的象征。它们值得更好的对待，而不是被充当娱乐‘道具’来逗乐水晶宫的球迷。PETA敦促水晶宫足球队保护动物，让凤凰退役，并承诺未来绝不再使用活体动物作为吉祥物。”

截至目前，水晶宫尚未回应路透社的置评请求。

PETA说，水晶宫是目前英国唯一一家仍在使用活体动物作为吉祥物的足球俱乐部；在欧洲大陆，仅有葡萄牙的本菲卡（Benfica）和意大利的拉齐奥（Lazio）等少数球队仍保留使用活体雄鹰作为比赛日吉祥物的传统。