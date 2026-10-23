（伦敦路透电） 在曼联（Manchester United）星期三（10月21日）于欧冠赛1比4惨败给科莫（Como），队长费尔南德斯（Fernandes）公开质疑主帅卡里克（Carrick）及教练组的战术部署后，球队名宿鲁尼（Rooney）开炮痛批曼联现役球员“自私”且“像巨婴”。

在惨败给科莫队后，费尔南德斯公开声称曼联在开场第二分钟失球后未能进行足够的场上压迫，并陷入“消极溃败的心态”，这使得主帅卡里克面临的舆论压力陡增。

在这场败局之前，曼联更衣室内部的矛盾早已显现。本月早些时候，在欧冠0比2败给体育马德里（Atletico Madrid）后，后卫利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）曾公开炮轰球队高层，直言期望管理层加大转会投资以帮助球队在最高水平的赛事中保持竞争力。

鲁尼星期四（22日）在播客节目中说：“当马丁内斯公开站出来发表那些言论时，我就说这是一场彻底的噩梦，因为这会把更衣室撕得粉碎。

“那是崩塌的开始。现在我们在布鲁诺（费尔南德斯）身上看到了同样的情况，接下来你还会看到更多球员这样做，因为他们根本不想承担责任。

“无论布鲁诺说的是对还是错，作为球员你必须在球场上承担起责任，你们必须作为一个团队共同担责。

“这些球员极其自私。他们不在乎队友，不在乎主教练，不在乎教练组和球迷，他们只关心自己。

“一旦事情不顺他们的意，他们就像巨婴一样摔玩具撒泼，然后把责任甩给除自己以外的任何人。”

作为鲁尼昔日老特拉福德的队友，卡里克在今年1月阿莫林（Amorim）下课后接手球队，并在带队成绩大幅提升后获得一份至2028年的长约。然而，目前曼联在各项赛事中已连续七场不胜，欧冠积分榜跌至第20位，英超联赛则仅列第13位，卡里克的执教前景遭遇巨大危机。