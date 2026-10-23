（奥斯汀路透电）七届世界冠军哈密尔顿（Hamilton）说，随着世界一级方程式赛车（F1）已与卢旺达达成协议，计划在2030年代初举办大奖赛，非洲站可能成为他继续征战这项运动更长时间的动力。

这名法拉利车手明年1月将年满42岁，目前与车队的合约至2027年。现役年龄最大的F1车手阿隆索（Alonso）现年45岁，最近刚与阿斯顿马丁续约，再战一个赛季。

哈密尔顿星期四（10月22日）在美国大奖赛期间，与目前的车手积分榜领跑者安东内利（Antonelli）一同出席记者会时说：“现在我不得不留得更久了，因为我们将迎来一场非洲站比赛，而能够在非洲比赛一直是我的梦想。”

41岁的法拉利车手哈密尔顿（右）手握七个世界冠军头衔，而20岁的安东内利（左）是今年车手冠军的最有力争夺者，两人相差足足21岁。（法新社）

他补充说：“我必须继续努力保持身体状态。如果未来一年我仍能取得不错的成绩，我们就继续征战下去。”

安东内利去年取代哈密尔顿成为马赛地车手，年仅20岁。他也鼓励哈密尔顿继续留在赛场：“你至少得参加第一场比赛。”

作为这项运动历史上首位、也是唯一一位黑人世界冠军，哈密尔顿长期以来一直积极推动F1重返非洲。非洲上一次举办F1赛事，是1993年在南非卡亚拉米（Kyalami）赛道举行的比赛。

哈密尔顿：为推动F1重返非洲 做了不少努力

谈及他为推动非洲站举办所作的努力，哈密尔顿回忆道，他与各方利益相关者开过无数次会议，包括多次到F1首席执行官多梅尼卡里（Domenicali）在伦敦的办公室开会，并多次询问赛事进展。

他说：“我还与不同国家的多位总统开过很多次会，也与非洲不同国家的多位总统通过许多电话……我认为，非洲值得拥有一场大奖赛。这不仅仅关乎某一个国家，更关乎整个非洲大陆。”

哈密尔顿说，卢旺达站能提升非洲大陆的知名度。图为他在两周前的新加坡站驾驶法拉利战车。（李冠卫摄）

哈密尔顿说，在非洲举办F1赛事有助于提高人们对这片大陆的认识，但他也承认，相关计划存在一些争议。

国际特赦组织批在卢旺达办F1为“体育洗白”

人权组织国际特赦组织（Amnesty International）最近指责F1只会空谈，并批评赛事将卢旺达举办大奖赛视为一份“体育洗白大奖”。

所谓“体育洗白”，是指一些被认为试图利用体育赛事改善其海外负面形象的国家，通过举办或赞助体育活动来转移外界对相关问题的关注。批评人士指责卢旺达掩盖打压国内异见人士等侵犯人权的行为。

哈密尔顿说：“当然，我无法决定我们去哪里比赛。如今世界各地自然都存在问题，我也看到了许多相关报道。但我认为，我们真的必须以谦逊的态度看待这件事。”

他补充说：“当然，前往那里比赛，并不意味着我们就忽视当地正在发生的事情。因此，我希望更多人能够主动了解当地正在发生的事，以及过去几百年来那里发生过的事情。我希望这能够引发更多讨论。”