（曼彻斯特综合电）英超豪门“红魔”曼联（Manchester United）星期天（10月25日）将坐镇主场迎战伯恩茅斯（Bournemouth），主帅卡里克（Carrick）坚信他能够止住球队各项赛事七场不胜的颓势。

红魔在星期四（22日）以1比4惨败给来自意甲的欧冠新军科莫（Como），卡里克赛后炮轰球队的表现“令人无法接受”。红魔此前还在英格兰联赛杯被布赖顿（Brighton）淘汰，并且在欧冠第一阶段的前三场比赛中输掉两场。

卡里克上赛季带队后程发力重返欧冠后，于五个月前正式成为红魔主帅，但在本轮英超主场迎战伯恩茅斯之前，他的帅位却岌岌可危。红魔目前以一胜四和两负在英超排名第13位，创下队史英超时代最糟糕的开局。

卡里克在赛前新闻发布会上说：“最近我们过得不太好，我完全承认这一点。星期四的比赛糟糕透了，原因有很多……这真的令人无法接受。

“我们现在处境艰难，所以我们需要展现出我们应有的实力。我们必须展现对这家俱乐部的尊重，明白为这家俱乐部效力意味着什么，以及要取得胜利需要付出什么。说实话，我们有点迷失了方向，但我们会找回状态。我完全相信我们能做到。”

不过，伯恩茅斯近况有回暖迹象，球队连续三场各项赛事斩获胜利，期间得失球比为8比0。塔韦尼耶（Tavernier）和克鲁伊维特（Kluivert）等多名球员都有破门表现，做客老特拉福德不会束手就擒，料能为红魔带来挑战。

曼联内讧一波未平一波又起

除了战绩压力，队内气氛也备受关注。红魔队长布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）在欧冠惨败给科莫之后，公开质疑卡里克的战术过于被动，而后卫利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）此前也曾批评俱乐部在转会市场投入不足。

询及费尔南德斯是否会继续担任队长时，卡里克始终没有正面回应，只强调球队整体利益最为重要。他说：“对我而言，最重要的是球队、阵容和队内的氛围。我会做出对俱乐部最有利的决定。”

他也拒绝透露是否已就费尔南德斯的言论与对方沟通，强调现在不是深入讨论细节的时候。不过，卡里克否认更衣室已经分裂，并表示球队需要重新找回自己的优势。

红魔内部消息人士此前说，球队无意因费尔南德斯的言论而撤销他的队长职务或对他罚款。不过，卡里克并没有排除让他担任替补的可能，意味着这名葡萄牙中场能否在本轮对战伯恩茅斯的英超继续首发，仍有待观察。

热刺客战切尔西 刚伤愈麦迪逊再上阵成疑

热刺中场麦迪逊上轮英超首发破门，如今却可能再次缺阵。（路透社）

“热刺”托特纳姆（Tottenham）星期天凌晨将客场挑战切尔西（Chelsea），主帅德泽尔比（De Zerbi）赛前透露，中场麦迪逊（Maddison）能否上阵出战这场伦敦德比仍是未知数。

刚伤愈复出的麦迪逊在星期一（19日）的联赛时隔536天再次首发，并以一记精彩射门为球队首开纪录，帮助热刺以3比1击败考文垂（Coventry），迎来本赛季英超首胜。

不过，德泽尔比在赛前记者会上说：“（对阵考文垂的比赛后）前三天，麦迪逊没有和我们一起训练。我不知道他能否赶上明天的比赛。我不想冒险，因为从近期的足球比赛来看，很多球队都遭遇伤病，不仅仅是热刺。”

热刺目前以六分排在英超积分榜第16位，而且球队近36场英超客战切尔西仅取得一场胜利。德泽尔比说：“对我来说，这是球员的另一个动力。我希望这项负面纪录能激发我们的动力、心态和能量，让我们赢下比赛。我们有能力做到这一点。”

排名第四的切尔西则希望延续对热刺的优势，争取连续第七次在英超击败这个伦敦对手，进一步巩固联赛排名。