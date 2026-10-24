凭借杰克逊（Jackson）梅开二度，阿斯顿维拉（Aston Villa）在新加坡时间星期六（10月24日）晚上举行的英超联赛，主场以2比1战胜曼市（Manchester City），送给对方赛季联赛首败，并取得双方交手的三连胜。

由于今夏核心球员离开，本赛季英超三连败开局的维拉一度跌至积分榜第19位，但球队近六场比赛保持不败很快回到正轨。此役正值埃梅里（Emery）执教维拉四周年，他不仅带队取得赛季英超主场首胜，还终结曼市开局七连胜的纪录。

开场仅六分钟，曼市后防便送大礼，中卫格伊（Guehi）停球失误给到维拉反击的机会，从左路杀入禁区的杰克逊，冷静晃开防守球员后，小角度爆射破门，帮助主队取得1比0的梦幻开局。

杰克逊第32分钟再度杀穿曼市后防，回防的格伊无奈对其犯规以阻止维拉攻势，最终吃到黄卡和送出自由球。维拉小将曼赞比（Manzambi）在约20米处射出一脚高炮，曼市逃过一劫，半场仅以一球落后。

曼市中卫格伊（左二）开场失误后，又犯规染黄送出自由球，险些导致球队在上半场连续丢球。（法新社）

易边再战，曼市第52分钟开出前场定位球，恩迪亚耶（Ndiaye）送出高质量传中，哈兰德（Haaland）头球破门，将比分追至1比1。连续七轮破门狂进九球的哈兰德，成功追平个人英超连场进球的纪录，继续领跑联赛射脚榜。

不过，维拉八分钟后便再次取得领先，替补登场的姆巴耶（Mbaye）右路倒三角传中，跟进的杰克逊禁区顶弧位置轰出一脚贴地斩，完成梅开二度。落后的曼市在最后时刻频频发起攻势，但始终未能攻破维拉门将铃木彩艳的十指关，只好以1比2吞下本季联赛首败。

这场失利也让曼市无缘英超八连胜开局，先赛一轮下继续以21分领跑积分榜，但只领先当天晚些时候出征的阿申纳（Arsenal）三分。